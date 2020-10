Prvnímu celku tabulky ale šlapou na paty i další týmy. Především rezerva Polabanu Nymburk, ta má rovněž devatenáct bodů a také jen jednou prohrála. Podobně jsou na tom sedmnáctibodové Všejany, padly také jen jednou.

Rožďalovice zatím šlapou jako dobře namazaný stroj. „Probíhající sezonu musíme hodnotit pozitivně. Zatím jsme na první příčce, což nám dělá radost. Ale moc dobře si uvědomujeme, že je tam pár týmu, které jsou v závěsu za námi a abychom dosáhli naších cílů, které jsme si před sezonou vytyčili, musíme jít zápas od zápasu a musíme dosahovat při utkáních takových kvalit, jako v poslední soutěžním utkání. Myslím, že soutěž bude do posledního kola hodně vyrovnaná, ale my chceme hrát jen o ty nejvyšší příčky,“ varuje konkurenci trenér rožďalovického týmu Jakub Valeš.

V současné době je kádr lídra široký a v klubu také myslí na zadní kolečka. „Před sezonu se nám podařilo stabilizovat mančaft a částečně i omladit, takže máme i celkem široký kádr na okresní přebor. Což vidím jakou velkou výhodu v dnešní době, kdy spousta kluků pracuje na směny, tak jsme vždy na zápase v hojném počtu. Dříve to tady nebývalo a byly vždy problémy, abychom odjeli v dostatečném počtu. Takže za současný široký kádr můžeme být hodně šťastní. Protože bohužel mladí nemají k fotbalu takovou chuť , jako to bylo za našich mladých let (smích). Proto mám ohromnou radost, že se s novým vedením našeho klubu bavíme o mládeži a dokonce to vypadá, že v příštím roce po dlouhé době bude v Trnavanu i dorost, abychom zacelili díru, která by nám mohla do budoucna v A týmu vzniknout,“ uvedl Valeš.

Střelecky táhnou mužstvo Trnavanu Najmon a Hora. „I když to vypadá, že naše hra je převážně o dvou našich útočnících, kteří už dohromady zaznamenali dvaadvacet branek, tak musím upozornit na to, že za výsledky stojí hra celého týmu. I když nebudu zastírat, že na okresní soutěž to jsou nadstandardní útočníci. Škoda jen, že se jim nechce bránit. Tak jak je baví utočit, by to pak byli hráči, kteří by mohli hrát mnohem výše. Ale zatím si na to nepřišli. Jinak mám radost, že hrajeme jako jeden tým a obrovská parta, toho si cením úplně nejvíce. Domnívám se, že hrajeme pohledný kombinační fotbal, ze kterého profitují naši útočníci, ale bohužel občas chceme být moc velcí profesoři, nechce se nám běhat a to je pak občas komplikace. Ale myslím, že přes pauzu to do kluků s kondičním trenérem dostaneme,“ věří kouč Trnavanu. „Trénujeme s dorostem dohromady a na trénincích nás je vždy kolem šestnácti lidí a to je paráda v takovém počtu trénovat. Velkou radost mi dělá, že vidím na všech hráčích velké zlepšení, když se dodržuje tréninková morálka. Dokonce sedmnáctiletý Michal Paroulek už našel pevné místo v sestavě a věřím, že další mladí kluci k tomu mají nakročeno. Teď nás jen mrzí, že soutěž přerušila covidová přestávka a hrozně bychom si přáli, aby se soutěž ještě na podzim rozjela. Ale pravda je taková, že tomu moc nevěříme a mrzí nás, že se soutěž, pokud to bude možné, bude muset dohrávat na jaře ve větším počtu zápasů. To asi úplně nepřidá na kvalitě zápasů, protože spousty týmů nemají tak široký kádr, aby mohly hrát tolik zápasů a natož zápasy v týdnu, což by mohla být výhoda pro nás, že tomu tak máme,“ dodal Jakub Valeš.

Na vítězné vlně se nese i rezerva Polabanu Nymburk. Ta má stejně jako vedoucí tým devatenáct bodů. „Dosavadní část sezony musím hodnotit spíše pozitivně. Ve všech zápasech jsme se snažili být tím aktivnějším na hřišti a dařilo se nám to. Jsme na druhém místě průběžné tabulky, což také odpovídá předsezonním cílům,“ je spokojený trenér Polabanu Radek Hanuš.

Na dobře rozjeté sezoně našel přece jen zádrhel. „Bohužel jsme ale ztratili pět bodů a všech pět na domácí půdě, a to se moc kladně hodnotit nedá, na tom musíme hodně zapracovat,“ má jasno Hanuš.

Nymburský tým hojně využívá hráče z dorostu a méně vytížené borce divizního áčka. „V týmu se pokaždé objevuje několik mladých hráčů a vedou si velice dobře, včetně hráčů z A týmu, kteří jsou méně vytěžováni v divizní soutěži. Kéž by byla soutěžní pauza co nejkratší, abychom mohli v podobném trendu pokračovat,“ dodal kouč Radek Hanuš.

Druhá rezerva v okresním přeboru, tým Bohemie Poděbrady, ztrácí ne vedoucí pozici jen čtyři body. "Na začátku sezony, hlavně ve venkovních zápasech, jsme neproměňovali velké množství šancí, a proto jsme prohráli zápasy se slabšími soupeři," lituje trenér týmu František Soukup. "Domácí zápasy jsme zvládli lépe herně i výsledkově a udrželi jsme domácí neporazitelnost. Poslední tři zápasy už byly podle našich představ a ve všech jsme vstřelili hodně gólů. Na tyto kvalitní výkony budeme chtít navázat i po nucené pauze," uvedl Soukup.

Tahounem mužstva je Ondřej Martínek, stálý člen A týmu. Za rezervu nastřílel už devět gólů a je třetím nejlepším v soutěži za rožďalovickými kanonýry.

Střelci

12 – J. Najmon (Rožďalovice), 10 – Hora (Rožďalovice), 9 – Martínek (Bohemia B), 8 – Roman Fink (Kost. Lhota), Dlouhý (Vykáň), Bouška (Všejany), 7 – Zalabák (Kostomlaty), 6 – Vobořil (Vykáň), 5 – Shuldak (Kost. Lhota), Kukla (Kovanice), Hanzlík, (Vykáň), Kratochvíl (Přerov), Protivný (Polaban B), 4 – Horák (Předhradí), Cihlář (Loučeň), Štrbík (Všejany), D. Hubáček (Třebestovice), 3 – Jakub Vašíček, Březina (Tatce), Procházka, de Giorgii, Ott (Hrubý Jeseník), Mataj (Kovanice), Nedbal, Lugmayer, J. Kurka (Třebestovice), Holánek (Loučeň), Kovacs, Nguyen (Polaban B), Koubský (Vykáň), Buldra, Soukup, Archalous (Bohemia B), Jon (Všejany), Hrubý, Novák (Kostomlaty).

Brankáři s nulou

3 – J. Mácha (Kost. Lhota), Špígl (Rožďalovice), 2 – Valenta (Přerov), Kožurik (Polaban B), Šulc (Vykáň), Lorenc (Kovanice), 1 – Beran (Všejany), Málek (Bohemia B).