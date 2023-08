Disciplinárka udělila hned na úvod sezony pořádné flastry

Nejen slovní ale i fyzické napadení musela na svém zasedání na úvod sezony řešit disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Nymburce. Zápas rožďalovické rezervy a Vestce v úvodním kole IV. třídy se dohrál bez tří vyloučených. Na straně Rožďalovic šli do sprch Filip Veselý a Marek Veselý. Prvně jmenovaný dostal stopku na čtyři zápasy, když podle zápisu o utkání surově napadl hostujícího hráče a ještě jej počastoval při odchodu z hrací plochy urážkami a výhrůžkami. Jeho spoluhráč mu šel na pomoc a za prudké vražení mu komise vyměřila stopku na tři utkání. Nejvyšší trest dostal právě vestecký David Kadlec, ten si nezahraje pět soutěžních utkání. Do protivníka vrazil a pak jej ještě udeřil loktem a otevřenou dlaní do obličeje.