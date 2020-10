Vladimír MalinovskýVladimír MalinovskýNymburský okres má raritu, která se v Česku jen tak nevidí. V době, kdy na mapě fotbalových týmů postupně mizí jeden tým za druhým, se letos naopak objevilo nové mužstvo. Všechlapy založily třetí tým dospělých, tedy Všechlapy „C“!

Tradice béčka se ve Všechlapech traduje od začátku tisíciletí. „Tehdy nám končil silný ročník v dorostu a tak se založilo béčko. S výjimkou dvou sezon ho stále držíme,“ říká manažer klubu Tomáš Koníček.

Ten letos vedení klubu přesvědčil, aby se přihlásilo dokonce i céčko. A to v obci, která má jen osm set obyvatel. „Přišlo k nám mnoho nových hráčů a u nás nikoho nevyhazujeme. Všeho všudy jsou tu přes dvě desítky nových hráčů. Takže na dva týmy nás je skutečně hodně a někteří kluci by si nezahráli,“ vysvětluje Koníček s tím, že nápad se zrodil na konci června během zápasů turnaje Antikorona liga, který právě on zorganizoval pro šest týmů namísto zrušených mistráků. „Když jsem to při jednom zápase v Hrubém Jeseníku hodil do placu, tak se tomu všichni smáli a brali to jako senzaci. Ale povedlo se,“ říká manažer Všechlap.

BOJ ÁČKA O POSTUP

Áčko Všechlap hraje dlouhodobě třetí třídu. Už šestým rokem se snaží o postup do okresního přeboru. „Každý rok nám chybělo pár bodíků. Čtyřikrát jsme byli na druhém místě. Vždy se našel někdo o něco silnější. Na druhou stranu si žádný z okresních týmů nemůže říct, že vyhrál za posledních pět let tolikrát, jako my,“ směje se Koníček, podle kterého to bude velmi těžké i letos. „Je teprve začátek. Vždyť máme ve skupině nadupané Krchleby a taky šikovný Křinec, kde to podle mého názoru vzali za správný konec a okresní přebor by jim taky slušel. Potrápit nás může více týmů,“ říká.

AMBICE CÉČKA?

Ambice má i nové céčko, které by se rádo popralo o postup. „V podstatě jsme rozšířili áčko takovým způsobem, že mnoho hráčů z něj hraje za céčko. A když je potřeba, jdou kopat i za áčko. Do céčka jsme přesunuli i některé šikovné hráče z béčka, a tak má céčko kvalitu na to, aby hrálo nahoře čtyřky a snad třeba i důstojnou roli ve trojce,“ vysvětluje Koníček.

Proč nemá kvalita posloupnost v písmenkách A, B, C, má kuriózní důvod. „Chtěli jsme s tím lepším ´čtyřkovým´ týmem do skupiny, kde se hrají více soboty. V jeho kádru totiž máme členy výboru ze spřáteleného klubu Polaban Nymburk. A ti v neděli chodí na divizní zápasy do Nymburka. Jenže v momentě, kdy jsme dodatečně přihlašovali céčko, bylo volné místo jen ve skupině B, kde jsou právě většinou soboty. Proto jsme se rozhodli, že označení ´C´ bude mít ten lepší tým,“ popisuje manažer.Vize klubu je odvážná. „Když už máme tolik hráčů, jako některé kluby z větších obcí a měst, rádi bychom hráli tři soutěže. Tedy okres, trojku a čtyřku. Mít dva týmy v jedné soutěži je totiž dost náročné. Podle pravidel se smí ze seznamu hráčů béčka a céčka prolínat jen dva hráči,“ říká s tím, že vše se bude odvíjet od letošních výsledků.

MILION DO ZÁZEMÍ

Klub je v poslední době na vzestupu. „Loni jsme založili přípravku a máme přihlášené dva týmy v soutěžích Okresního fotbalového svazu. Mladé fotbalisty u nás vede zkušený trenér Slovanu Liberec Alois Javůrek, který je nejen trenér, ale i aktivní pedagog. Do budoucna bychom rádi měli i tým žáků a dorostu, jako tomu bylo ve Všechlapech dlouhá léta,“ říká Koníček, podle kterého je v klubu i slušné zázemí. „I díky vedení obce jsme do areálu investovali od začátku roku asi milion korun. Máme vysněnou závlahu, zrekonstruovaný trávník, nové střídačky, nové sloupy a sítě za brankami, nové přenosné brány, časomíru a další potřebné vybavení. Máme v plánu i další odvážné projekty, které povznesou náš areál, tak snad se něco z toho podaří,“ doufá manažer, podle kterého je důležitá pro každý klub mládežnická základna a také dobrá parta.

„Bavíme se dobře fotbalem nejen na hřišti, ale i mimo trávník. Kluci spolu tráví i mimofotbalový čas. A to je pak polovina úspěchu,“ uzavírá všechlapský manažer Tomáš Koníček.