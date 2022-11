„Soupeř byl vynikající, hosté hráli velice dobrý fotbal a byly lepší než my,“ uznal sportovně trenér Slovanu Poděbrady Libor Pala. „My jsme postavili do základní sestavy tři dorostence, pak jsme prostřídali a do hry šli zkušení hráči Havrda a Hron. Nakonec jsme utkání dotáhli k remíze,“ vyprávěl Pala. „Měli jsme i další šance, ale létalo nám to kolem tyčí. Měli jsme dát gól dřív, myslím, že bychom vyhráli. Vyrovnali jsme brankou z páté minuty nastavení, Pacovský se trefil neuvěřitelně hlavou do víka. Vzhledem k síle soupeře jsme s bodem spokojeni. Votice hrály fotbal a byly produktivní,“ dodal kouč poděbradského týmu.

Branky: 25. a 89. Jiráň, 90+5. Pacovský – 22. a 50. Štork, 27. Slunečko. Poločas: 1:2.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Hran Ca, Bulíř, Borovička, Šťastný (57. Havrda), Mišák, Horák (57. Hron), Říha, Jiráň, Štěpánek, Lovětínský (57. Pacovský).