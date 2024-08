Sokoleč – Vrdy 1:1

„Přijel k nám velice dobře organizovaný tým, který nás moc nepouštěl do naší kombinační hry,“ přiznal trenér Sokolče Ondřej Murárik. „Prvních dvacet minut jsme se nemohli dostat do tempa, ale to hlavně kvůli soupeři, který hrál z bloku dobře do defenzivy a poté nakopli dlouhý míč za naši obranu. Přijeli si pro bod, který si nakonec odvezli. Bohužel jedna ze zlomových situací byla, když za stavu 1:0 jdeme sami dva na gólmana a nevyřešíme to. Jinak to byl spíše boj od vápna k vápnu. Druhý poločas byl v podobném duchu a druhá zlomová situace a jediná šance hostů, kde si nepohlídáme nakopnutý míč od gólmana, uděláme hrubku a soupeř nás potrestá. Pak mohl ještě rozhodnout Provazník, ale gólman ho vychytal,“ shrnul utkání kouč Sokolče. „Mrzí mě, že když se nám nedaří fotbalově, neprosadíme se ze standardních situací nebo rohových kopů, kterých jsme měli hodně. Musíme se poučit a být příště lepší,“ má jasno kouč Ondřej Murárik.

„Čekal nás zápas s jedním z favoritů soutěže. Díky tomu jsme upravili rozestavení i taktiku, chtěli jsme především zodpovědně bránit a vyrážet do rychlých brejků. Kombinačně byl soupeř lepší, ale do velkých šancí se příliš nedostával, tu největší po sólu na bránu vychytal Kopecký. I tak jsme do poločasu inkasovali, chytře trefeným přímým kopem ze strany vápna,“ popsal první poločas hrající asistent trenéra Slavoje Vrdy Vítek Plašil. „Do druhého poločasu jsme nastoupili aktivně a po získaném míči Šveřepa předložil Kapounkovi balon před prázdnou bránu. Od té doby nás Sokoleč tlačila, veškeré střely vychytal Kopecký, nám se bohužel žádný rychlý přechod nepodařilo správně vyřešit a zápas skončil nerozhodně 1:1. Pro nás skvělý výsledek a plusový bod do tabulky,“ těšilo Plašila. „Příští týden se již těšíme na oslavy sto let fotbalu u nás a budeme chtít výhrou potvrdit formu z posledních zápasů,“ dodal asistent trenéra.

Branky: 24. Provazník – 52. Kapounek. Poločas: 1:0.

Sokoleč: Gabriel – R. Hruška, Trumpus (65. Kozel), Skokan (83. Křivský), Drobný, Javorek, Chursinov (38. Tafel), Provazník, Hlaváč, Svoboda, Fink.

Vrdy: Kopecký – Vavřina (80. Mužátko), Šveřepa, Volenec, Andrle, Semrád, Kapounek (66. T. Petr), Vávra, Šranko, Mikyska (46. Nový), L. Petr.