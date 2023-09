Fotbalisté Polabanu Nymburk nastříleli svému soupeři opět tři branky stejně jako v minulém kole krajské I.A třídy. Po Úvalech porazili na svém stadionu Dolní Bousov. Na gól Hrdličky z prvního poločasu navázali po změně stran Wiehl a v nastavení ještě Vacík.

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Bohemia Poděbrady | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Polaban Nymburk – D. Bousov 3:0

„Jsem rád že jsme potvrdili tři body z venku domácí výhrou s těžkým soupeřem,“ zářil spokojeností Ondřej Murárik, trenér Polabanu Nymburk. „Myslím, že jsme byli celý zápas nebezpečnější a zaslouženě vyhráli. Skóre otevřel krásnou ranou ze dvaceti metrů Hrdlička a za stavu 1:0 jsme šli o poločase do kabin. Věděli jsme, že Bousov pošle na druhý poločas Zahustela, který nám dělal lehké problémy. Zlom asi nastal za stavu 1:0, když Holešovský skvěle vychytal šanci Tomíčka na zadní tyči, poté nás Wiehl dostal do vedení 2:0. Pak už jsme si to dobře hlídali a nakonec na M. Šimona byla ještě v závěru zápasu penalta, kterou proměnil Vacík,“ popsal důležité momenty utkání Murárik.

Branky: 36. Hrdlička, 59. Wiehl, 90+4. Vacík (z PK). Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk: Holešovský – Herčík, Drobný, Sladkovský (87. M. Šimon), Wiehl (75. Šubrta), Ruszó (63. Hájek), Hrdlička, Hobík (75. J. Šimon), Vacík, Pechanec, Hoffmann.