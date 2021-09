Rožďalovice – Ostrá 0:2

„Odehráli jsme kvalitní zápas s kvalitním mančaftem, hráli jsme dobře odzadu a i když jsme měli menší držení balonu, tak jsme v prvním poločase měli více vyložených šancí, ale bohužel se nám ani jednu nepovedlo dotáhnout do úspěšného konce. Takže nás soupeř potrestal přes poločasem po standardní situaci a šel do vedení. Druhý poločas jsme začali dobře, ale z našeho drobného tlaku jsme si nedokázali vytvořit větší šanci. A ještě nás soupeř potrestal deset minut před koncem po naši špatné rozehrávce a šel do dvoubrankového vedení. Tím bylo o osudu zápasu rozhodnuto. Oproti minulému týdnu měla naše hra nějakou kvalitu, ale bohužel byl šťastnější soupeř. Rozhodly naše neproměnné šance na začátku zápasu,“ litoval hrající trenér Rožďalovic Jakub Valeš.

„Začátek sezony nás nezastihl v úplně ideální formě a tak jsem za tyto tři body opravdu rád,“ oddechl si hrající trenér hostujícího mužstva Lukáš Dejl. „První šanci utkání měli domácí, ale naštěstí pro nás výborně zasáhl Pokorný. Poté už jsme otěže zápasu postupně přebrali my, ale vypracoval si vyloženou šanci se nám nedařilo. Čekání na gól ukončil deset minut před koncem prvního poločasu po sérii odrazů Bíma. Ve druhém poločase se hrál trochu bláznivý fotbal od vápna k vápnu, ale ani jeden z týmů si nevypracoval jasnou gólovou šanci. Po chybě v rozehrávce domácích pečetil výhru hezkou střelou Lukáš Dozorec. Po dlouhé době jsme udrželi čisté konto, s tím jsem určitě spokojený. Pevně věřím, že se od tohoto výkonu odrazíme a v dalších utkáních bude mít náš herní projev už jenom vzrůstající tendenci,“ věří trenér Ostré.

Branky: 36. Bíma, 80. L. Dozorec. Poločas: 0:1.