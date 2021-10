Bohemia Pdy – Lysá 5:0

Od úvodního hvizdu, který se o patnáct minut zpozdil kvůli špatně vyplněnému zápisu, bylo jasné, kdo bude na hrací ploše pánem. Domácí drželi míč, snažili se kombinovat a ohrožovat bránu protivníka. Lysá byla zatažená a moc toho domácím nedovolila. Jedinou branku prvního poločasu dal Novák. Parádně vstoupila Bohemia do druhé půle a rychle rozhodla. Přidala dvě branky a bylo jasné, že ji Lysá už neohrozí. Hosté byli po změně stran zcela odevzdaní a nebýt výborných zásahů brankáře Rathouského, mohlo být vítězství Poděbrad mnohem vyšší.

„Po poslední domácí výhře proti Nymburku jsme chtěli zvítězit i proti dalšímu okresnímu rivalovi z Lysé o pomyslný titul vládce Polabí, což se k naší radosti povedlo,“ mnul si spokojeně ruce zadák poděbradské Bohemie Jiří Voříšek, který je stále mezi zraněnými a do hry nezasáhl. „Vítězství se však nerodilo lehce. Soupeř svou dotěrnou hrou nám úspěšně narušoval kombinaci a my se tak horko těžko dostávali do brankových příležitostí. Osud utkání jsme zlomili až ve druhém poločase, kdy jsme se krátce po sobě dvakrát prosadili,“ vyprávěl Voříšek.

Toho potěšil také fakt, že tři branky dali mladíci a byli to jejich premiérové trefy v áčku. „Radost z utkání bude mít i týmový pokladník, jelikož své úvodní trefy za A mužstvo zaznamenala hned trojice mladých pušek Soukup, Bělohoubek a Schulz. O to cennější, že brankář Lysé chytal fantasticky a naši zkušenější hráči na něj recept v drtivé většině případů nenašli,“ uvedl absentující poděbradský obránce. „Věřím, že jsme hrou potěšili fanoušky a přijdou se podívat příští sobotu na poslední domácí utkání proti kvalitně hrajícímu Poříčí,“ dodal Jiří Voříšek.

Do řeči nebylo po okresním derby hostujícímu hrajícímu trenérovi Matěji Brabcovi, který rovněž do hry kvůli zranění nezasáhl. „První půli jsme se celkem drželi, ale na začátku druhé půle jsme inkasovali dva rychlé góly a bylo po zápase. A mohlo to skončit ještě větším debaklem,“ přiznal zklamaný Brabec. „Soupeř má obrovskou kvalitu uprostřed hřiště a bylo jen otázkou času, kdy se prosadí,“ měl jasno kouč Lysé.

Branky: 24. Novák, 50. Soukup, 53. Bora, 90. Schulz, 90+3. Bělohoubek. Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Uher (63. Bělohoubek), Knobloch, Kubánek, Hněvsa, Martínek (70. Havránek), Peterka, Novák (77. Schulz), Vobořil, Soukup (75. Suchánek), Bora.

Slovan Lysá nad Labem: Rathouský – J. Kříž (56. Forejt), Müller, L. Novák, Machka, Zoubek (70. Pokorný), O. Poborský, Hanke, Veselý, T. Kříž, Ježek (63. Choura).