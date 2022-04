„Po třech porážkách bylo nutné konečně zabodovat, leč v cestě nám stál silný a sebevědomý celek Hlízova,“ byl si vědom síly protivníka sekretář Unionu Čelákovice Milan Šikl. „Do zápasu jsme vstoupili úspěšně a již ve 4. minutě po Dalekorejově hlavičce do tyče úspěšně dorážel Mašek. V dalším průběhu hosté dlouhými nákopy a fyzickou převahou ohrožovali branku Jandy, přesto se do šance moc nedostávali. I my jsme měli dvě nevyužité možnosti. Po přestávce, kdy Hlízov udělal tři změny v sestavě, vyšel Unionu vstup do zápasu. Ve 47. minutě po Pánkově přihrávce se prosadil v pokutovém území Dalekorej a navýšil vedení na 2:0. Hosté měli v dalším průběhu několik standardních situací, zejména rohů, ale když nechyběla přesná muška, tak zapracovala naše defenziva. Konečnou podobu výsledku dal v 86. minutě Pánek a to ještě měl v samém závěru šanci Konečný, kterého vychytal brankař Míšek,“ řekl Šikl. „Myslím, že výhra byla zasloužená, Union vyzrál na soupeře kombinační hrou a nasazením, soupeř spoléhal na svoji fyzickou převahu a standardní situace, které mu však tentokrát příliš nevycházely,“ všiml si čelákovický sekretář.

„Ze zápasu jsem neskutečně naštvaný a zklamaný,“ ulevil si trenér poražených David Linhart. „Chtěli jsme na soupeře vlétnout, místo toho jsme hned ve 4. minutě inkasovali z rohu, kterému předcházelo jako už několikátý zápas nedostoupení hráče na soupeřově polovině a následný nesmyslný roh. Domácí začali bránit a hrát na brejky, my měli první poločas i přes náš tragicky výkon čtyři až pět stoprocentních šancí, které jsme klasicky neproměnili stylem, že jsme ani netrefili branku,“ řekl Linhart. V poločase provedl tři změny. „Hned v 2. minutě jsme po laciné ztrátě míče inkasovali na dva nula a bylo po nás. Mohli jsme zápas ještě otočit asi v 60. minutě, ale Puk ani Pavel Růžička své obrovské šance neproměnili. Pak už začal klasický zápas blbec, kdy jsme si už nenahráli na tři metry a všechno nám odskakovalo. Dřív jsme střídáními většinou zápasy rozhodovali, teď mi to přijde, že ráz zápasu zůstává pořád stejný ať hraje Petr nebo Pavel,“ pomohl si přirovnáním kouč Hlízova. „Hrozně se celé jaro nadřeme na góly a lehce inkasujeme z pořád stejných chyb, na které se upozorňujeme. Devadesát procent týmu má divizní i třetiligové starty, ale na hřišti to bohužel proti bojujícím domácím mladíkům vůbec nebylo vidět, což je pro mě dost zarážející,“ byl naštvaný Linhart.

Branky: 4. Mašek, 46. Dalekorej, 86. Pánek. Poločas: 1:0.

Union Čelákovice: Janda – Kredba, Bílek, Mašek, Vacek, Kolovecký, Kovalov, Dalekorej, Haloun (69. Hromas), Pánek (87. Konečný), Rulíšek (85. Štrobl).

Fotbal Hlízov: Míšek – Vyhnánek, Šusta (46. Hačka), J. Růžička, Šesták (66. Kosprd), M. Šváb (46. Frejlach), Král, Puk (75. Para), P. Růžička, T. Šváb (46. Tomíšek), Maxa.