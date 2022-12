Zdeněk Šmejkal: Kvalitu týmu by zvedl střelec. A dva až tři zkušení hráči

Po pádu z divize přišel v poříčanském kádru velký třesk. Odešlo šest nebo sedm hráčů a realizační tým v čele s trenéry Šmejkalem a Doležalem dělal všechno pro to, aby na podzim vše klapalo. Jak se jim to povedlo? Poříčany jsou v tabulce krajského přeboru desáté a to není postavení, kde by chtěly být. Mužstvu chybí dva až tři zkušení plejeři. A to je podle slov jednoho z trenérů Zdeňka Šmejkala téma pro zimní přestávku.