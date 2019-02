Čekal jste před startem sezony, že budete okupovat nejvyšší příčky?

Pokud bychom tým udrželi pohromadě, tak jsem očekával, že do třetího, čtvrtého místa hrát budeme. Ale po odchodu a ukončení činnosti několika hráčů mi bylo jasné, že sezona nebude jednoduchá. Přesto jsem očekával, že uhrajeme minimálně pětadvacet až třicet bodů. Určitě to v našich silách bylo.

Jak byste celý podzim zhodnotil?

Podzimní část jsme započali velmi slušným výsledkem, kdy jsme přivezli v úvodním zápase výhru z Čáslavi nad její rezervou. Následovalo však bodově chudší období, které naštěstí vystřídala od sedmého kola velmi pěkná šňůra zápasů, kdy jsme v pěti z nich čtyřikrát zvítězili a jednou remizovali s lídrem soutěže v Lysé nad Labem. Zejména zápas ve Vlašimi patřil k tomu pozitivnějšímu, co se během podzimní části událo. V tu chvíli jsem si i říkal, že asi ten podzim přece jen odehrajeme více než solidně. Těch pozitiv však nakonec nebylo tolik a bohužel závěr soutěže nás vůbec nezastihl v dobré formě a nevyšel nám jak herně, tak výsledkově. Nutno podotknout, že kádr byl oproti jaru velmi oslaben a bohužel se nám také opět nevyhnula spousta zranění, která ovlivnila sestavu mužstva snad ve všech zápasech. Nejvíce se to projevilo v posledních kolech. I přesto měla být závěrečná bilance po podzimu o dost pozitivnější. Vzhledem k vyrovnanosti soutěže je však jasné, že nás na jaře nečeká nic jiného než boj o záchranu.

Projevily se tedy změny v kádru hodně?

Skončilo nám pět hráčů, kteří hráli na jaře přebor v základní sestavě. Kariéru ukončila opora mezi tyčemi Štrupl, skončil i Hromadník, který byl na jaře nejpevnější součástí obrany a já myslím, že dokonce jeden z nejlepších hráčů. Dudla se vrátil do Polabanu, kam jsme pustili i Hobíka, o kterého byl v Nymburce velký zájem a hrát divizi odešel i Kamlach do Ostré. Toto se rozhodně muselo projevit.

Dali jste dvacet gólů, což je třetí nejhorší vizitka ze všech týmů. Vaše koncovka asi nebyla dobrá, že?

To právě souvisí s odchody ofenzivních typů jako je Hobík a Kamlach, navíc skoro celý podzim chyběl ze zdravotních důvodů Holan, ale i Horejc, který je také v ofenzivě velmi platný.

Také jen dva týmy jsou horší v bilanci obdržených gólů. Ani to není lichotivá statistika…

To určitě není, ještě jsme jí silně „vylepšili“ dvěma posledními domácími zápasy, kdy nám týmy Čelákovic a rezervy Českého Brodu nasázely každý po šesti gólech.

Kde hledat klady a zápory na celé půlsezoně?

Asi jak jsem zmiňoval, od toho sedmého kola jsme předváděli solidní výkony i výsledky, naproti tomu závěr soutěže byl tragický, projevila se úzkost kádru i to, že někteří hráči nedávají tréninku to, co by měli.

O co nebo o koho se mohl tým opřít v těžkých chvílích?

Jmenovitě se nedá říci. Někteří hráči se asi až moc spoléhali na Cásku, který však byl v ofenzivě velmi osamocen a víc toho asi sám předvést nemohl, navíc konec soutěže odehrál také zraněný. Ale jako vždy, pokud jsme zahráli týmově a zodpovědně, tak jsme mohli pomýšlet na úspěch v podobě zisku bodů nebo alespoň nějaký přijatelný výsledek.

Kde hledat recept k tomu, abyste se co nejrychleji dostali do klidných vod tabulky?

Každý musí začít u sebe a pořádně potrénovat, to je základ. Pak jsme konkurenceschopní. Pokud tomu tak nebude, nepředpokládám, že bychom se oproti podzimní části nějak zlepšili. Je to z velké části na hráčích a jejich chuti.

Změní se hodně kádr vašeho mužstva?

Rádi bychom jednoho, dva hráče přivedli, ale v současné chvíli je to čím dál těžší… Na straně odchodů také asi nebude číslo 0. Co se příchodů týká, rozhodně nemůžeme konkurovat týmům v okolí, kteří mají finance a nejdou úplně amatérskou cestou jako my. A že jich je v okolí dvaceti kilometrů od nás víc než na prstech jedné ruky. Tyto jsou pak logicky upřednostňovány. Navíc spousta kluků v dnešní době ztrácí zájem o cokoli, natož pak aby se věnovali fotbalu a dost jich končí kariéru v brzkém věku. Já osobně do budoucna moc velkým optimistou nejsem, kdoví jak budou vypadat veškeré amatérské soutěže za pár let. Pro jaro bych byl rád, kdybychom do A mužstva postupně zapracovali některé naše šikovné dorostence. A také budu doufat v rychlou rekonvalescenci našich hráčů po operacích.