„Začali jsme hodně dobře a brzy jsme dali první branku po standardní situaci, kdy míč propadl ke Gajdaszovi,“ pochvaloval si trenér vítězného celku Zdeněk Šmejkal. „Domácí jsme nepouštěli na naší polovinu, jenže pak přišla malá domů, následoval faul a domácí vyrovnali. Sami jsme je tak postavili zpátky na nohy,“ uvedl poříčanský trenér.

V prvním poločase další branka nepadla. Šancí bylo jako šafránu. „Horu jsme do ničeho nepustili a sami jsme měli asi jen dvě pološance,“ řekl Šmejkal.

Druhý poločas nabídl tři branky, dvě z nich dali hosté. Ti šli opět de vedení, o které zase přišli. „Povedla se nám pěkná akce a Pergl se trefil parádně do šibenice ranou přes celou bránu. Mohli jsme pak vedení potvrdit, ale to se nestalo. A potom jsme zase vyrobili individuální chybu a zase jsme domácí posadili do sedla. Nakonec se nám podařilo strhnout vítězství na naši stranu. Janda získal balon a Nádeníček se už nemýlil,“ popsal druhou pětačtyřicetiminutovku Šmejkal.

Kaňkou na dalším vítězství jsou další dvě zranění jeho hráčů. „To mě hodně mrzí. V posledním zápase nás bude sotva jedenáct, asi budou muset pomoct kluci z béčka,“ dodal poříčanský kormidelník.

Kutná Hora – Poříčany 2:3

Branky: 9. Semrád, 80. Cimr – 4. Gajdasz, 50. Pergl, 88. Nádeníček. Rozhodčí: Hes. ŽK: 3:1. Diváci: 120. Poločas: 1:1.

SK Poříčany: Janocsko – O. Puk, Zdeňka, J. Puk, Pergl (71. Vild) – Ramšák, Šmidrkal (88. Stárek, 90. Holler), Prejsek, Gajdasz – Nádeníček, Janda.