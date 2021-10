„Celý první poločas jsme proti soupeři s velmi dobrou ofenzivou hráli vyloženě zanďoura. Až na jednu vážnější situaci se nám dařilo jejich příležitosti včas eliminovat. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivněji, ale branku vstřelil soupeř. Po faulu na polovině hřiště zůstal otevřený prostor a přišel trest. Do konce zápasu se již skóre nezměnilo,“ zhodnotil vystoupení svého mužstva Michal Poděbradský, jeden z trenérů hostujícího mužstva, který nechyběl v základní sestavě.

Po kanonádě do sítě Žiželic vyšli střelecky naprázdno a kvůli tomu také bodově naprázdno Fotbalisté Městce Králové prohráli na půdě Býchor v dalším kole krajské I.B třídy nejtěsnějším rozdílem. Jediný gól jim dal Adam Vyhnánek devět minut po změně stran.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.