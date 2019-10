Milovice – St. Boleslav 2:3

„Zápas, který se strašně těžko hodnotí. Soupeř si výhru rozhodně nezasloužil fotbalovým umem. Měli jen štěstí, že jsme jim vítězství nabídli fatálními hrubkami. Kdyby to bylo po prvním poločase tři nebo čtyři nula pro nás, nikdo by se asi nedivil. Bohužel, i když kluci chtěli a někteří jako Ondra Drahorád odevzdali opravdu nadstandartní výkony, srazili jsme se už potolikáté sami neproměněnými šancemi a strašidelnými hrubkami,“ litoval po utkání milovický kormidelník Pavel Pavlíček. „Opravdu těžko se hodnotí, když víte, že váš tým umí porazit každého, ale nemá buď potřebné štěstí, nebo nedokáže dotáhnout dobře odvedenou práci do kýženého konce,“ vadilo milovickému trenérovi.

Branky: 29. Beneš, 60. Tangl – 55. a 66. Fialka, 89. Grafnetr. Rozhodčí: Žaba. ŽK: 2:0. Diváci: 110. Poločas: 1:0.

AFK Milovice: Fišer – O. Drahorád, J. Novotný, Vlačiha, O. Novotný (56. Solar) – Zoubek (6. Rett, 78. Jakub Krátký), Jan Krátký, Beneš (82. Dlouhý), Baran – Tangl, J. Drahorád.

(kub)