Žiželice – Semice 1:4

„Co jsme neproměnili, to jsem dlouho neviděl. Mohlo to být klidně deset jedna a to jsem ještě při zemi,“ hlásil po utkání vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Zápas, který byl ve dvacáté minutě v podstatě rozhodnutý při našem tříbrankovém vedení, jsme si zbytečně zkomplikovali, když jsme si nechali dát gól z ojedinělé střely domácích na bránu. V utkání jsme měli přidat mnohem více branek. Jenže vyloženě jsme se protrápili neproměňováním šancí,“ konstatoval po zápase Čepelka. „Nakonec jsme dohrávali v deseti po zbytečné červené a čtvrtou branku přidali až v nastavení po faulu na Koštíře z penalty. Určitě ale panuje spokojenost se třemi body,“ dodal vedoucí semického týmu.

Branky: 40. Štítkovec – 4. Koštíř, 19. Kudrna, 21. Rychtařík, 90+1. Drahorád (z PK). ČK: 85. Brynych (Semice). Poločas: 1:3.