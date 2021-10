Bohemia – Klíčany 1:3

Domácí se poučili z předchozích zápasů a pohlídali si začátek zápasu. Dokonce sami udeřili už v deváté minutě, když hostujícího gólmana pokořil kapitán Peterka. Nepohlídali si ale závěr půle, kdy srovnal kanonýr Jeslínek. A byl to stejný hráč, který dal po změně stran vítěznou branku Klíčan. Jejich vítězství podtrhl v nastavení Tomáš Krimlák.

„Pramálo platné, že hrajeme vyrovnané utkání s lídrem soutěže a zároveň technicky nejvyspělejším soupeřem hrajícím středočeskou soutěž,“ ulevil si zadák poděbradské Bohemie Jiří Voříšek. „Po úvodní trefě kapitána Peterky to už už vypadalo na zisk bodů. Následně jsme neproměnili ani jednu slibnou příležitost, která mohla vést k většímu brankovému rozdílu a zvrátit utkání jiným směrem. Mezitím hostující kádr trpělivě budoval svoji hru, kdy vsítil branky i z neobvyklých pozic. Přítomných 240 očí vidělo pohledný fotbal a jistě si nemělo na co stěžovat. My ano, protože z toho pro nás nevyplynul jediný bod, a o ty se jedná. Krasné odpoledne, na které budou v lepším vzpomínat hosté,” uzavřel stále zraněný obránce Poděbrad.

Branky: 9. Peterka – 39. a 65. Jeslínek, 90+1. T. Krimlák. Poločas: 1:1.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Uher (82. Orestis), Knobloch, Kubánek, Martínek, Hněvsa, Peterka, Novák (84. Suchánek), Vobořil, Soukup (46. Havránek), Bora.