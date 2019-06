Pátek – Sokoleč 0:1

Podle slov trenéra Pátku neměl jeho tým prohrát. „Musím říci, že jsme zápas neměli prohrát. Měli jsme víc gólových šancí, soupeř v podstatě měl jen střely z dálky a hrozil jen ze vzduchu po rohových a trestných kopech. První půlku byli na balonu o trochu více hosté. My jsme ale běželi sami na bránu a měli jsme dvě dobré střely, kde nám chybělo trochu štěstí. Soupeř nic neměl,“ popsal pátecký trenér Milan Švábenský.

Druhá půlka se herně vyrovnala a byly úseky, kdy Pátek byl lepší a z toho pramenily další šance. „Gól nám neuznali a další momenty jsme nedotáhli do zdárného konce. Soupeř z ojedinělé šance ve druhém poločase dal gól, kdy se střela odrazila od tyče k volnému hráči a ten neměl problém trefit branku. Jinak si myslím, že už jsme hráli s lepšími mužstvy, než byla Sokoleč, která spoléhala na výškovou převahu a důraz. Je to škoda a jsou to zbytečně ztracené body,“ dodal Švábenský.

„Byl to antifotbal z obou stran. Body jsme nakonec brali my, ale hrálo se vyrovnané utkání. Ze začátku prvních dvacet minut jsme byli lepší celek my, pak se ale hra vyrovnala. Bylo vidět, že se o nic nehrálo. Pochvalu si zaslouží gólman, který nás podržel. Pochválit musím i Michala Müllera, který přišel ze střídačky a dělal problém obraně soupeře,“ uvedl k utkání hráč Sokolče Patrik Mejzr.

„Utkání s tradičním soupeřem moc kvalitního fotbalu nenabídlo. A nakonec se po velkém trápení štěstí přiklonilo na naši stranu, když rozhodl velký důraz a obětavost hráče Müllera,“ řekl trenér Sokolče Robert Jirák.

Branka: 77. Müller. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Šmejkal. Diváci: 120. Poločas: 0:0.

Pátek: Kmoch – Kohoutek, Kalina, Sporiš, Novák, Zumr, Bulíř, Jirásek, Ryšánek (71. Petráň), Grospič, Leština (80. Bartheldy).

Sokoleč: Shokodko – Šťastný, Suchánek, Půlpán, Kozel, J. Hlavatý, Svoboda, Fink (82. Dymeš), Trumpus, Čáp (52. Müller), Mejzr.

Markéta Stiborová