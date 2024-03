„Zápas se nám vůbec nevydařil, když jsme první gól inkasovali již v patnácté vteřině a pak to šlo z kopce. Ve 12. minutě to už bylo 0:3. Ve 14. minutě jsme se zmohli na náš jediný gól po dorážce Ryšánka, kdy jsme vycítili šanci. Ale do poločasu jsme inkasovali ještě jednou. Ve druhém poločase jsme chtěli začít náporem, ale šance jsme neproměnili a naopak jsme ještě z brejků dvakrát inkasovali,“ řekl k nepovedenému utkání hrající trenér lyského mužstva Ondřej Poborský.

Slovan Poděbrady se rehabilitoval, Vrdy sestřelil čtyřmi brankami

Branky: 14. Ryšánek – 1. a 44. Tomíček, 4. a 11. Merva, 51. a 84. Boček. Poločas: 1:4.

Lysá nad Labem: Hajný – Hanke, Müller (83. D. Říman), Poborský, T. Kříž (83. M. Říman), Schneiberg, Veselý, D. Šlingr (60. Trégl), Šindler, Čejka (72. Cabrnoch), Ryšánek.