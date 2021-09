Bohemia Pdy – Velim 2:3

Bylo se na co dívat. Šancí bylo na obou stranách hodně, padlo pět gólů. Šťastnější byli hosté a jsou nadále stoprocentní. Bohemia se musela poprvé v sezoně sklonit před uměním soupeře.

„Těžké hodnocení. Subjektivně řečeno, soupeř byl asi o krok lepší. O krok, ale ne o gól. Utkání s lídrem tabulky nabídlo otevřene a aktivní utkání z obou stran, které se muselo divákům líbit. Na gólové šance Velim vyhrála devět osm, nicméně megatutovek jsme měli asi více my. Musíme respektovat sílu soupeře a ocenit naši snahu a pracovitost,“ zhodnotil derby poděbradský obránce Jiří Voříšek. „Za týden nás čeká další favorit soutěže Dobrovice. Po dnešní zkušenosti není důvod nepomýšlet na bodový zisk ani tam, v našich možnostech to určitě je,” věří týmu poděbradský borec.

„Bylo to těžké utkání z toho pohledu, že jsme neproměnili spoustu šancí a o výsledek se strachovali až do konce,“ uvedl trenér Velimi Radek Kulhánek. „Po první půli jsme vedli jedna nula, ale mohlo to klidně být o tři góly. Zápas by poté vypadal jinak a my se vyvarovali stresu v závěru. Druhý poločas začal náporem domácích, ale byli jsme to my, kdo měl čtyři tutové šance, bohužel jsme je neproměnili a domácí po hodině hry vyrovnali. Naštěstí jsme skoro hned z protiútoku šli opět do vedení, kdy se těžkou střelou prosadil Petrů. Zanedlouho se prosadil Vocel. Jenomže my nadále pokračovali v neproměňování šancí a málem jsme za to pykali. Domácí hráli vabank a v závěru se přiblížili na rozdíl jednoho gólu. V nervy drásajícím závěru jsme to naštěstí udrželi,“ oddechl si Kulhánek.

Branky: 60. a 90+1. Vobořil - 10. Dudek, 63. Petrů, 75. Vocel. Poločas: 0:1.

Bohemia Poděbrady: Málek – Voříšek, Uher (64. Soukup), Knobloch, Kubánek, Martínek (86. Volráb), Hněvsa, Peterka, Novák, Vobořil, Bora (61. Havránek).

Velim: Drápela – Petrů, Náděje, Martikán, Kosina, Kukal (89. Kasal), Michálek, Záhora (86. Věříš), Vocel (80. Němec), Dudek (69. Kmoch), Nejedlý.