Pátek – Ostrá 1:1

„Měli jsme dát už nějakou branku v prvním poločase. Příležitosti na to byly. Málek se uvolnil přes obránce a vybídl ke skórování Navrátila. Ten ale odkrytou bránu netrefil. Další příležitost měl Grospič, ale také nedal. Hosté v první půli naši branku moc neohrozili,“ řekl k prvnímu poločasu okresního derby kapitán páteckého týmu Jiří Kohoutek. „Po změně stran už byla Ostrá aktivnější a naše obrana měla více práce. Přečkali jsme i nebezpečnou hlavičku, která skončila těsně nad naší brankou. V 59. minutě zahrával Grospič trestný kop, který našel Bulíře a ten se hlavou nemýlil. Hosté se hnali za vyrovnáním. Škoda, že jsme nevyužili nějaký brejk ke skórování. Udělali jsme jednu chybu v zápase a Ostrá ji potrestala. Na hranici velkého vápna se uvolnil hostující hráč a předložil balon před naši bránu, kde útočník, ač tísněn, skóroval. Sice neprohráváme, ale body sbíráme po jednom. Nepamatuji si, že bych někde uhrál pět remíz po sobě. Chtělo by to už zlomit a zase vyhrát,“ uvedl po utkání Jiří Kohoutek.

„Výhra s Milovicemi nás bohužel stála dvě zranění, navíc hrálo současně béčko, které má nedostatek hráčů, takže jsme měli problém poskládat sestavu. Po celé utkání jsme se navíc nebyli schopni vyrovnat s poměrně silným větrem a nerovným povrchem. To však byly podmínky, které byly pro oba týmy stejné, takže nás to nijak neomlouvá,“ konstatoval po zápase hrající trenér Ostré Lukáš Dejl. „V prvním poločase si vypracoval více nadějných příležitostí Pátek, ale žádnou nedokázal dotáhnout do úspěšného konce. Nám vázla rozehrávka už odzadu a absolutně nám nevycházela předfinální fáze. Ve druhém poločase se už z fotbalu stala spíše kopaná s množstvím osobních soubojů. Pátek šel po standardní situaci do vedení, nám se zřejmě z jediné nebezpečné střely na bránu podařilo Wolfem vyrovnat, a tak utkání skončilo remízou,“ hodnotil utkání Dejl. „Ze všech našich bodových ztrát, které jsem během podzimu viděl, mě tato mrzí asi nejméně a bod z Pátku, vzhledem ke všem okolnostem, beru jako úspěch,“ dodal hrající kouč Ostré.

Branky: 59. Bulíř – 76. Wolf. Poločas: 0:0.