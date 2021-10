Ostrá – Milovice 5:0

„Popravdě jsem měl z tohoto zápasu trochu obavy. Přece jenom jsme pořád mladý tým a měl jsem strach, aby si kluci po výhře v Semicích nemysleli, že to teď půjde samo. Naštěstí byly moje obavy zbytečné a nám se podařilo výkonem navázat na minulý týden,“ potěšilo hrajícího trenéra domácího mužstva Lukáše Dejla. „Hru jsme měli víceméně celý zápas pod kontrolou a tomu odpovídá i výsledek. A to nás ještě minimálně třikrát skvěle vychytal Fíša (milovický gólman Ondřej Fišer – pozn. red.). První gól vstřelil z vápna Manhart, o minutu později pak Dozorcovu střelu dorazil do sítě Wolf. Třetí gól vstřelil chytrým dloubáčkem Dozorec a ke konci zápasu se ještě prosadili Zápotocký a Moudrý,“ popsal hlavní okamžiky utkání Dejl. „Klukům z Milovic držím palce, aby se jim brzy podařilo přetrhnout sérii nepříznivých výsledků, protože mají určitě potenciál hrát v tabulce výše,“ ocenil sympaticky snahu soupeře kouč Ostré.

„V derby, jak by se zdálo, by měl hráč nechat na place všechno. To se dá tvrdit z naší strany o pár hráčích, jinak to byla z naší strany jedna velká katastrofa,“ nebral si servítky milovický gólman Ondřej Fišer. „Ostrá nás přejela. Pokud nebudeme mít zodpovědnost za mančaft, každý sám za sebe a především za klub, tak nemůžeme vyhrávat. Fotbal se hraje v jedenácti lidech a to je náš problém. Někdy to vypadá, že někteří hrají někde na plácku. Co víc hráčům nabídnout – zázemí, skvělého trenéra a furt je to málo,“ rozohnil se Fišer. „Na sklonku kariéry zažívám fakt hodně a je mi to líto kvůli všem. Zda v tomto budeme pokračovat, tak nemáme v I.B třídě co dělat. Někteří hráči si musí uvědomit svou roli v mančaftu, jinak nemají co dělat v AFK Milovice. Je smutné, když fanoušci a hráči Ostré mě plácají po zádech, že jsem byl jeden z těch lepších,“ byl hodně zklamaný milovický brankář. „Teď máme Žiželice a já věřím, že je porazíme a odrazíme se,“ doufá v lepší výsledky Fišer.

Branky: 30. Manhart, 32. Wolf, 65. L. Dozorec, 90+2. Zápotocký, 90+3. Moudrý. Poločas: 2:0.