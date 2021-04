Pane Šmíde, jak moc jste sledoval anketu Deníku, kterou SK Vyžlovka ovládl? Kdo všechno se do hlasování zapojil? Vypadá to, že celá obec a hned několikrát…

Měl jsem o anketě přehled i jsem se aktivně zapojil. Fandil jsem našim barvám, jako kdyby jeden z našich týmů hrál mistrovské utkání. O anketě jsme informovali členy, děti i rodiče. Stejně tak jsme využili možnosti informovat fanoušky na klubovém Facebooku a Instagramu. Všichni se zapojili. Máme radost z každé výhry. Naše základna je perfektní. K tomu nás podporují skvělí fanoušci z řad rodičů, kamarádů, lidí z obce i blízkého okolí. To vše dává dohromady silný kolektiv. Jasná výhra v anketě to jen potvrdila.

Teď už k fungování SK. V čem máte navrch oproti jiným oddílům?

Podle nás nesoudíme jiné. Tvrdě a s chutí pracujeme. Snažíme se neustále vzdělávat a zlepšovat. Jsme otevření nápadům. Inspirujeme se prostředím, kde věci fungují. Společně vše vyhodnocujeme a realizujeme. Nezaměřujeme se pouze na to, co vzejde z nás. Nemáme problém si říct, tohle nefunguje.

Našel byste tři věci, které se za poslední dobu v klubu nejvíce povedly?

Odvedené práce za poslední roky, měsíce a dny je velké kvantum. Nezahálíme ani v době covidové a veškerou práci považujeme za důležitou. Ale když bych měl vybírat, řeknu obsazení všech věkových kategorií do soutěží v sezoně 2020/2021 a tedy možnost herního vytížení všech dětí s ohledem na výkonnost. Dále investiční realizace v areálu SK Vyžlovka a vytvoření vlastní aplikace SK Vyžlovka a tím pádem zjednodušení komunikace trenér - hráč - rodič a snížení administrativy.

Je naopak něco, co se nedaří?

Nenacházím nic, co by nešlo zvládnout. Nejobtížnější problém je všeobecný - pohybová gramotnost dětí. V rámci nejmladších dětí se musíme zaměřovat více na všeobecnou pohybovou průpravu, než bylo dříve potřeba. Je těžké učit fotbal, když dítě neumí běhat pozadu, lézt po čtyřech nebo udělat kotoul. V roce 2018 jsme proto navázali spolupráci s fyzioterapeutkou Janou Finkousovou, která se stala součástí trenérského týmu. Začali jsme také klást důraz na cvičení DNS podle profesora Pavla Koláře. Dále máme spolupráci s atletickou trenérkou Alenou Stárkovou.

Jak funguje spolupráce s obcí?

Spolupráce s obcí funguje výborně. Na obci mají naši zastupitelé v čele s panem starostou Janem Pelikánem vypracovaný plán sportu a my jsme jeho pevnou součástí. Je to takový ucelený trojúhelník: obec - škola - klub. Mládež je naší budoucností a zajištění kvalitního vzdělání a sportovního vyžití je velmi důležité. Nejedná se pouze o příspěvek na chod SK, ale i zajištění důstojného prostředí v rámci našeho sportovního areálu, který může využívat i široká veřejnost. Bez stabilní finanční podpory obce Vyžlovka bychom nemohli fungovat v takové velikosti a na takové úrovni. Za to moc děkujeme.

Jaký je rozpočet klubu na jednu sezonu?

Rozpočet klubu se druhým rokem pohybuje v částce přes 1 milion korun. V letošním roce bude atakovat 1,5 milionu korun. Největší částky z rozpočtu putují na odměny trenérů a do investic na rozvoj areálu.

A-tým kope krajskou soutěž od ročníku 2018/2019. Pokukuje Vyžlovka po vyšší soutěži, nebo je pro vás I.B třída v současné chvíli optimální varianta?

Nyní jde o optimální úroveň. A tým prochází generační obměnou a trenéři zabudovávají mladé pušky. Našim cílem je dokázat zabezpečit kádr A-týmu a třeba i B-týmu z vlastních zdrojů. I proto jsme angažovali jako hlavního trenéra Romana Nešpora. Máme podobný pohled na fotbal a oba víme, že to nebude cesta snadná, ale trnitá. Jsme na to připravení. A kdo ví, třeba spolu za pár let budeme psát článek z pozice nejoblíbenějšího týmu I.A třídy nebo krajského přeboru. Malé cíle, žádné cíle.

Jakým směrem by se tedy klub měl posunout?

Rozhodně kupředu. Popasovat se s následky pandemické situace a najet na pravidelnou činnost. Vystoupit z komfortní zóny, pořádně si hrábnout a dohnat, co jsme zameškali.

Na závěr otázka, kterou řeší všechny oddíly. Nebojíte se, že kvůli pandemii skončí s fotbalem větší počet hráčů?

V rámci mužů strach nemáme. Máme tak silnou partu, že si nikdo nedovolí nebýt její součástí. Jsme stále v kontaktu a aktuálně už i společně začínáme trénovat. U mládeže to bude složitější. Tady s nějakým úbytkem počítáme, ale nebojíme se. Chod jednotlivých týmů to neohrozí a je jen na samotných dětech a jejich rodičích, co chtějí. My jsme udělali maximum, abychom všechny děti udrželi aktivní a v kontaktu i v době, kdy jsme společně nemohli trénovat.