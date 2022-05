„Prohráli jsme v derby doma, takže to je těžké hodnocení zápasu,“ rozdýchával těsnou porážku dvou okresních rivalů trenér nymburského Polabanu Lukáš Vlk. „Neměli jsme potřebnou energii a kvalitu na to, abychom soupeře zatlačili a vytvořili si větší tlak,“ přiznal kouč poražených. „První gól byl opět z kategorie hloupých, kdy jsme ho dostali po dlouhém auto, přestože jsme věděli, že Poděbrady mají ve vzduchu silného Herzána. Pak se nám podařilo díky Hobíkovi vyrovnat, na hřišti se to srovnalo a hra byla vyrovnaná. Ve druhém poločase to byl spíše boj, bylo k vidění hodně faulů, taková klasická bitva. Propadli jsme ale po našem držení míče a hosté nás potrestali druhým gólem. Pak už jsme neměli dostatek energie s výsledkem něco udělat. Ani při závěrečném tlaku. Nedokázali jsme míč dostat rychle nahoru, místo toho jsme některé balony ztratili. Poděbrady byly v závěru zkušenější a výhru si pohlídaly. Asi byly o ten gól lepší,“ uznal trenér Lukáš Vlk.

„Samozřejmě jsme za tři body rádi. Výhra byla hodně vydřená a vybojovaná, i když to z naší strany nebyl optimální výkon. Kazili jsme hodně především v přechodové fázi. Soupeř byl na začátku živější, nám pomohly nějaké standardní situace. A po přestávce se trefil Novák. V závěru jsme byli pod tlakem soupeře, byla to taková trma, vrma,“ uvedl k utkání poděbradský kouč Tomáš Staněk. „Utkání bylo vyrovnané se šťastným koncem pro nás. Možná jsme ale měli více šancí než domácí,“ přemýšlel nahlas kouč Bohemie. „Byla na nás vidět nervozita, vázla nám kombinace a s jejich aktivitou jsme si nedokázali poradit. Ale nakonec máme všechny body. Musím tentokrát vyzdvihnout bojovnost a nasazení, odvahu v osobních soubojích, což nám v jiných zápasech scházelo. Teď jsme to zvládli,“ radoval se Tomáš Staněk.

Branky: 33. Hobík – 21. Knobloch, 57. Novák. Poločas: 1:1.

Polaban Nymburk: Plaček – Drobný, Herčík, Mejzr (82. Hoffmann), R. Novotný, Hobík, M. Novotný, Krušinský (38. Wiehl), Kotek (62. Ruszó), Jarschel (79. Vaníček), Nepovím.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Voříšek, Uher, Knobloch, Kubánek, Martínek, Orestis (74. Brabec), Hněvsa, Novák (90+2. Suchánek), Herzán, Bora.