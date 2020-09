Čelákovice – Průhonice 1:3

„V prvním poločase jsme byli jasně lepší, bylo to podobné jako s Mělníkem. Měli jsme hodně šancí, měli jsme vést v poločase aspoň tři nula. Ale zaváhali jsme v koncovce,“ litoval trenér Čelákovic Radek Skuhravý. „Ve druhém poločase byla naše hra neurovnaná, oni se dostali do hry a vyvrcholilo to naší chybou, po které jsme dostali červenou kartu a soupeř proměnil penaltu. Pak nás přejeli,“ přiznal kouč Unionu.

Branky: 11. Ibe – 66. Hochman (z PK), 80. Dratva, 82. Dobiáš. Rozhodčí: Garaja. ŽK: 1:2. ČK: 65. Helmich (Čelákovice). Diváci: 100. Poločas: 1:0.

Union Čelákovice: Petr Bařina – Helmich, Pikous (74. Haloun), Arazim (39. Soukup), Koch – Kolovecký, P. Pánek (83. Konečný), Náhlovský, Vacek – Filip, Ibe.

(kub)