Pečky – Sadská 3:1

„Podařil se nám vstup do zápasu, dali jsme brzy gól a vytvářeli si další šance. Po čtvrthodině hry, v jedné z našich příležitostí, zachraňoval hostující brankář situaci mimo vápno, za což byl vyloučen a my navíc jeho prohřešek potrestali další brankou. Těch úvodních dvacet minut jsme hráli opravdu dobře. Rychlé vedení, navíc oslabený soupeř, v tu chvíli to pro nás možná vypadalo na snadný průběh zápasu. Bohužel to spíš naší hře uškodilo. Místo, abychom soupeře dorazili, přišlo uspokojení. Hra našeho mužstva upadla do slabého průměru, hráči hodně kazili i v jednoduchých situacích, dopředu jsme přestali být nebezpeční. Soupeř samozřejmě nic nevzdával, hrozil především ze standardních situací, které plynuly z našeho špatného pohybu a lehkovážnosti. Koledovali jsme si tak dlouho, až se před koncem poločasu, právě z trestného kopu podařilo Sadské snížit. Ani ve druhé půli jsme se nedokázali zlepšit, naše hra stále postrádala přesnost, což pozorné hosty vybízelo k brejkům, naštěstí naše obrana pracovala pozorně, a do žádné větší šance soupeře nepustila. Před bránou Sadské se toho také moc zajímavého nedělo, a tak výsledek utkání byl dlouho otevřený. Až v 82. minutě jsme třetí brankou definitivně o vítězi zápasu rozhodli,“ oddechl si trenér Zdeněk Buřič. „V každé řadě nám v tomto utkání chyběl hráč základní sestavy, příležitost tak dostali jiní, někdo se své role zhostil lépe, někdo hůře. Snahu ale nemohu upřít nikomu. K lepšímu hodnocení je příště potřeba přidat více rozvahy a fotbalovosti, určitě dokážeme zahrát lépe, ale z nějakého důvodu to prostě drhlo. Nijak valná úroveň zápasu tedy nenadchla, my se tentokrát ke třem bodům vyloženě protrápili,“ přiznal Buřič.

„Na další derby do Peček jsme jeli celkem oslabení, máme poměrně dost zraněných. Pečky se dostaly hodně brzy do vedení, už v páté minutě. Rozhodla asi dvacátá minuta, kdy náš brankář dostal červenou kartu, za mě dost přísnou. Brankář měl ruce na hrudi. Kdyby úmyslně rukou zasáhl balon mimo vápno, nemůže říct nikdo nic. Zároveň se kopal trestný kop a po dvou tečích skončil míč v bráně. Ale kluci i v deseti dokázali snížit těsně před poločasem. Druhý poločas byl pro kluky náročný ale dokázali si nějaké standardky vytvořit, ale nic z toho nebylo. Pečky daly deset minut před koncem rozhodující gól. Ještě padla jedna červená po druhé žluté, myslím že těch stejných faulů tam bylo víc než dost a bez karty,“ komentoval průběh zápasu sadský rychlík Tomáš Plot, který tentokrát v sestavě chyběl. „Chápu, že někdo začíná jako rozhodčí, ale tenhle výkon se mi nelíbil. Bude to asi pro nás hodně těžké v téhle situaci poskládat to do dalšího zápasu. Máme hodně zraněných teď dvě červené,“ dodal Plot.

Branky: 5. a 82. Jedlička, 20. Kašpárek – 42. Vlasák. ČK: 17. Šaroch, 87. Pavel (oba Sadská). Poločas: 2:1.