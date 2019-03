Vykáň bere jen umístění do čtvrtého místa

Vykáň – Vykáň se bude snažit udržet se mezi první čtyřkou v tabulce. „Určitě neříkáme, že bychom nechtěli postoupit, ale to uvidíme podle výsledků. Před námi jsou v tabulce další čtyři mužstva. Všechny tyto týmy jsou vyrovnané, a každé mužstvo se určitě posilnilo. Takže uvidíme, jak se to vyvine, jestli na to máme nebo ne. Ale určitě bych chtěl, abychom se umístili do čtvrtého místa,“ přeje si trenér Vykáně Richard Stražan.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Deník

Z Vykáně odešel Viktor Žampa do Dukly Jižní Město. „Opačným směrem k nám přišli tři hráči – Lukáš Mráz, Josef Starý a Milan Pavelčák. Ještě uvidíme v následujícím týdnu, jestli někdo přibude. Máme rozjednané další dva hráče,“ řekl Stražan.

Příprava byla většinou podle představ trenéra. „Když se podívám na zápasy, úplně všechny nám nevyšly. Byla tam dvě utkání, která byla výborná. Vyzdvihl bych zápas s Duklou Jižní Město, kde jsme v prvním poločase byli znatelně lepší. Zatím jsme ani jednou nebyli v plné sestavě, ale na první mistrák bychom měli být všichni. Určitě máme fyzicky co zlepšovat, vždy je na čem pracovat,“ doplnil trenér Stražan.

Čechie Vykáň

Pořadí: 5. místo

Body: 28

Skóre: 33:24

Branky: Dalekorej 9

Autor: Redakce