Kralupy – Milovice 7:1

„Výjezd do Kralup autobusem s našimi fanoušky nám pořádně zhořknul. Tímto se jim omlouvám za ostudný výkon, kterým jsme se prezentovali. Domácí hráli jednoduchý fotbal na dva doteky. My jsme jim svým absolutním nezájmem podstupovat souboje tuto hru umožnili. Ale neděje se nic nového. Ať trénujeme, jak chceme, máme v každé sezoně tak šestizápasový výsledkový výpadek. Nedovedu si sice vysvětlit proč, ale je to prostě realita doprovázející tým Milovic,“ řekl po utkání trenér milovického týmu Pavel Pavlíček. „Jsem ale klidný, vím totiž, že po úpadku se umíme zvednout a zase se nastartovat k lepším výkonům,“ věří svému mužstvu kouč Pavlíček.

Branky: 7., 50. a 54. Knoflíček, 7. a 71. Menčl, 5. Hemr, 63. Kratochvíl – 23. L. Müller. Rozhodčí: L. Glogar. ŽK: 3:2. Diváci: 80. Poločas: 3:1.

AFK Milovice: Fišer – O. Novotný (24. O. Drahorád), Vlačiha (46. Solar), J. Novotný, Jakub Krátký (61. P. Müller) – Baran, Jan Krátký, Beneš, Zoubek – Tangl, L. Müller (63. J. Drahorád).

(kub)