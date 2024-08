Bohemia Poděbrady - Čáslav B 6:2

„Před utkáním nám z různých důvodů vypadli tři stopeři - Hněvsa, Uher a Čermák a zároveň Svoboda měl problémy se zády, naštěstí zvládl odehrát celé utkání, jinak už jsme moc nevěděli, kdo by tam měl hrát (smích),“ popsal problémy se složením sestavy hrající trenér Bohemie Poděbrady Tomáš Kubánek. „Svůj debut na domácím hřišti v základní sestavě si odbyl Adam Zima a zvládl to s přehledem,“ přidal kouč.

Prohlédněte si video z utkání

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Čáslav B | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Úvod zápasu ve velkém vedru byl takový rozpačitý z obou stran. Nám pomohla až branka na 1:0, do poločasu jsme pak měli velkou převahu a přidat jsme mohli ještě více gólů. Ve druhé půli jsme chtěli vedení ještě navýšit, ovšem během deseti minut soupeř snížil na rozdíl jediné branky. Od té chvíle jsme ovšem zase hráli pouze my a výsledkem byl čtyřgólový Novák a vítězství o čtyři góly,“ popsal důležité momenty utkání Kubánek. „Jsme rádi, že jsme vstřelili šest branek, když stále postrádáme dva naše nejlepší střelce Kalinu a Martínka, u kterých věřím, že se začnou co nejdříve zapojovat zpět do zápasů,“ dodal spokojený lodivod poděbradského mužstva.

„Poděbrady nás přehrály jednoznačně. Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Byli jsme dozadu děraví a dopředu bezzubí. V podstatě jsme dali dva góly ze dvou šancí, což je úspěch útočníka Vilíma, že dokázal dát nebo připravit gól. Trochu zázrak byl, že jsme dokázali dát na 3:2 a vypadalo to chvíli, že bychom to mohli zdramatizovat. Ale to opravdu bylo jen chvíli. Každý balon za naši obranu je téměř gól, neumíme to bránit. Balony jsme vyhazovali a nic jsme nepodrželi. Bylo to strašné,“ nešetřil kritikou do vlastních řad trenér čáslavského béčka Vratislav Junek.

Branky: 17. D. Havránek, 32. Herzán, 40., 60., 62. a 82. Novák – 48. M. Havránek, 51. Vilím. Poločas: 3:0.

Bohemia Poděbrady: Fiška – Zumas, Svoboda, Zima (74. Barták), Soukup (46. J. Kubánek), Vokatý, D. Havránek, T. Kubánek (64. Severa), Herzán (74. Schulz), Novák, Šifta (57. Nykodým).

Čáslav B: Bína – Suchý (46. Sechovec), Havrda, Houfek, Lebduška, Gonda (32. Novák), Fišr, Klepal, M. Havránek (80. Kubín), Dastych, Vilím (70. Tůma).