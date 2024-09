Luštěnice – Polaban Nymburk 0:4

„Při vší úctě k soupeři musím říci, že kdybychom tady nevyhráli, tak bychom neměli tuhle soutěž hrát. To se na štěstí nestalo a celkem bez větších problémů jsme to také zvládli,“ radoval se ze zisku tří bodů trenér Polabanu Nymburk Vít Caudr. „S hrou však místy spokojeni být nemůžeme. Řešení některých situací rozhodně nebylo dobré a musíme si to znovu ukázat. Výsledek měl být daleko vyšší. Bohužel jsme zbrklí, netrpěliví a často nevidíme dobře pole před námi,“ hledal chyby kouč nymburského celku.

„Překvapila mě návštěva diváků, která byla tristní,“ dodal kouč Caudr.

Branky: 3. Macek, 18. a 61. J. Šimon, 63. Hobík. Poločas: 0:2.

Polaban Nymburk: Plaček – M. Šimon, Holakovský, Hoffmann, Sladkovský, Macek (66. Filip), Hrdlička (75. Hanzal), Hobík, J. Šimon, Vacík (78. Kukla), Hájek.