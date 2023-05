Fotbalisté Slovanu Poděbrady byli po vítězném městském derby nad Bohemií namlsaní a v klidu vyhráli další utkání krajské I.A třídy. Už do poločasu vedli nad domácím Unionem Čelákovice o tři branky. Po změně stran padla jediná branka, kterou dal čelákovický kanonýr Kadeřábek. To ale nemohlo nic změnit na výhře hostujícího celku.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Bohemia Poděbrady | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Čelákovice – Slovan Poděbrady 1:3

„To co se nám podařilo v minulém kole, to nám odvedly Poděbrady nyní. Tím mám na mysli vstup do zápasu. Hosté nás zaskočili a dvěma góly ze čtvrté a desáté minuty, získali rychlé vedení, které ještě potvrdili brankou na 3:0 z jednadvacáté minuty. Nutno přiznat, že obě branky padly po školáckých chybách naší defenzivy, která v tomto složení hrála poprvé. V závěrečné čtvrthodince se přece jen naše hra zlepšila a viděli jsme dvě vyložené šance, ale ani Kovalov, ani Kadeřábek nedokázali zakončit přesně,“ popsal první poločas sekretář čelákovického klubu Milan Šikl. „Druhý poločas přinesl celkem vyrovnaný průběh, ale opět s nepřesnou koncovkou obou celků. Konečnou podobu skóre zápasu dala penalta v 57. minutě zahraná Kadeřábkem a proměněná na druhý pokus, když první možnost zlikvidoval brankař Hadvičák, na dorážku již nedosáhl. Musím přiznat, že jsme tajně doufali v bod, ale pro toto mužstvo to bylo maximum,“ uznal Šikl.

Na Hološka kontrovala Bohemia matadorem Poděbradským. Výhru slavil ligista

„Do zápasu jsme šli potvrdit důležité vítězství z minulého týdne, což se nám od začátku dařilo, kdy jsme ve dvacáté minutě vedli 0:3. Na tom měl velkou zásluhu Jirka Riesz, který dal dvě branky. Dál jsme měli dost příležitostí na zvýšení skóre, ale štěstí nám nepřálo, pak už domácí jen upravili na 1:3 jasnou penaltou, kterou Martin Hadvičák nejprve chytil, ale soupeř ji následně dorazil,“ popsal důležité momenty utkání Jan Borovička, kapitán Slovanu, který do zápasu nenastoupil. „Já jsem do zápasu nemohl nastoupit kvůli zranění, ale musím kluky pochválit za dobrý výkon. Nakonec bych chtěl vyzvednout perfektně připravené hřiště domácích, trávník byl ligový,“ dodal Borovička.

Branky: 57. Kadeřábek - 5. a 9. Riesz, 21. Jiráň. Poločas: 0:3.

Čelákovice: Schlosser – Fantík, Mašek, Kovalov (86. Bílek), Skuhravý, Skalický, Kadeřábek, Pánek (80. Haloun), Koch, Arazim (60. Hromas), Sebera (60. J. Filip).

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Švára, Štěpánek, Říha, Šťastný, Mišák, Hran Ca, Jiráň (85. Bulíř), Riesz, Ber, Hron (53. Kafka).