Polaban Nymburk – Sokoleč 1:3

„Odehráli jsme skvělou půlhodinu, přeborového soupeře jsme jednoznačně přehrávali, vytvářeli si šance, ale místo našeho vedení jsme prohrávali 2:1. Nedali jsme šance a nemohli jsme ani zakončit do prázdné branky. Údajně se nejednalo o faul na našeho hráče,“ načal hodnocení derby trenér domácího mužstva Vít Caudr. „Soupeř prokázal kvalitu v protiútoku a vyřešil dvě situace. Po druhé brance byl soupeř lepší, museli jsme střídat a už náš výkon nebyl takový, jaký bychom si přáli. Po třetí brance se přestalo vlastně hrát. Míč byl všude, jen ne na hřišti. Takže naši mladí střídající hráči si vlastně moc nezahráli. Nastavovalo se údajně pět minut, podle mého názoru se fotbal přestal hrát od 65. minuty. Soupeři gratuluji k vítězství, má některé skvěle hráče, které převyšují úroveň soutěže. Věřím, že soutěž vyhrají a vrátí se do krajského přeboru. Stejně tak bych to popřál Slovanu Poděbrady,“ řekl Caudr.

„Zasloužená výhra, gratulace klukům jak to v tom vedru zvládli,“ pochvaloval si trenér Sokolče Ondřej Murárik. „Prvních třicet minut patřilo domácím, během kterých si ale vypracovali pouze jednu šanci, kterou vychytal Gabriel. My jsme měli hodně laciných ztrát v přechodové fázi a to nás brzdilo. Ale co se nepovedlo domácím, tak nám ano a z první šance jsme šli díky Provazníkovi v desáté minutě do vedení. Za čtyři minuty jsme si ale nepohlídali standardku a domácí srovnali. Pauza na pití nám pomohla, něco jsme si řekli a od třicáté minuty jsme byli na hřišti jen my a díky Chursinovovi jsme šli do šaten už za našeho příznivého stavu 1:2,“ řekl k první půli okresního derby Murárik. „Druhý poločas jsme hráli z hlubšího bloku díky vedení 1:2 a nutili domácí pouze k nakopávaným míčům, se kterými si obrana skvěle poradila nebo si to sezobl gólman. Když se nám povedla v 64. minutě akce na 1:3, na jejímž konci byl opět Chursinov, už jsem byl klidný. I přesto, že jsme dostali červenou kartu, protože domácí už neměli síly, které vydali na začátku utkání. Domácí jsme již do ničeho nepustili a my si ještě vytvořili další dvě příležitosti ke změně skóre,“ uvedl po utkání kouč vítězného celku.

Branky: 15. Hájek – 10. Provazník, 33. a 63. Chursinov. ČK: 87. Hlaváč (Sokoleč). Poločas: 1:2.

Polaban Nymburk: Plaček – M. Šimon, Holakovský, Hoffmann, Krušinský (72. Filip), Macek, J. Šimon (84. M. Luňáček), Hobík (67. Kukla), Vacík, Hájek, Wiehl (46. Sladkovský).

Sokoleč: Gabriel – R. Hruška (82. Suchoň), Trumpus, Skokan, Javorek (70. Hlaváč), Chursinov, Provazník, Tafel, Svoboda, Herčík, Kozel (70. Křivský).