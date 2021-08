Jíkev – Pečky 3:0

„Věděli jsme, že nás čeká kvalitní soupeř z top tří týmů naší soutěže. Zaměřili jsme se proto na kvalitní defenzivní činnost, kterou se nám dařilo praktikovat po celou dobu utkání. V ofenzivě se nám povedlo navázat na minulý zápas, kdy jsme vstřelili dvě branky, které bohužel nevedly k bodovému zisku. Tento výsledek tři nula potvrdil naši ofenzivní sílu a zároveň nám ukázal, ze když si poctivě splníme defenzivní úkoly, můžeme v každém zápase pomýšlet na bodový zisk,“ věří svému týmu hrající trenér jíkevského celku Tomáš Poláček.

„Výsledek hovoří sice jednoznačně, ale podle mě vyznívá pro naše mužstvo až příliš krutě,“ konstatoval trenér Peček Zdeněk Buřič. „Na malém hřišti jsem nabádal hráče k ostražitosti při bránění, to se dlouho dařilo, domácí jsme nepouštěli do žádných šancí, hráli organizovaně. Cílem bylo chodit do brejkových situací, ale s těmi, které jsme rozehráli nadějně, naši hráči naložili bídně. Ve finální fázi nám chyběl větší klid, rozvaha, kreativní myšlenka. Místo toho jsme pálili z nesmyslných, nepřipravených pozic a zahazovali dobře založené akce. Když pak přišla stoprocentní šance, překopli jsme z pěti metrů bránu. To už naše mužstvo ale prohrávalo 1:0 po zcela nesmyslně vytvořené penaltě, která si troufnu tvrdit, byla jedinou šancí domácích v první půli,“ posteskl si Buřič.

„Naše nekvalita v koncovce ovšem trvala celý zápas, takže i přes snahu o vyrovnání jsme pořádně netrefili bránu, brankář Jíkve vlastně ani neměl pořádný zákrok. Dvacet minut před koncem jsme změnili rozestavení, šli více na riziko, chvíli na to už vyselo vyrovnání ve vzduchu, bohužel slabá střela do odkryté brány jen demonstrovala to, že jsme prostě neměli svůj den. Také slibné trestné kopy kolem vápna nám lítaly dva metry nad bránu, bylo to žalostné. Zkušení hráči soupeře si pak došli pro druhou penaltu, kterou proměnili, a bylo téměř po zápase. Naši hráči bojovali až do konce, vrhli se do útoku, ale bez úspěchu. Ke konci nás podržel brankář, přesto jsme ještě v poslední minutě dostali jeden gól. Škoda těch zbytečných penalt, hráči si zkrátka musí uvědomit, že ve vápně se musí chovat opatrněji. To především nás srazilo v úsilí získat body,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 33. Mamurov (z PK), 75. a 88. Klimpl (1. z PK). ČK: 86. Mamurov (Jíkev). Poločas: 1:0.