Kosmonosy – Milovice 2:3

„Potřetí za sebou jsme v zápase vedli tři jedna, ale tentokrát se to konečně podařilo dotáhnout do vítězného konce,“ oddechl si zhluboka trenér milovického týmu Pavel Pavlíček. „Všem se nám ohromně ulevilo. V prvním poločase jsme byli nebezpeční v rychlých útocích. Důležité bylo, že jsme domácí moc často nepouštěli do kombinační hry. Nasazení a ochota nechat pro vítězství na hřišti duši, rozhodly ve druhém poločase o tom, že ač jsme jeli do Kosmonos jen ve dvanácti hráčích, nedali jsme nabité lavičce domácích naději na zvrat,“ radoval se trenér Pavlíček.

Branky: 38. Fišer, 50. Zámečník – 14. a 41. L. Müller, 25. Tangl. Rozhodčí: Nerad. ŽK: 3:6. Diváci: 80. Poločas: 1:3.

AFK Milovice: Fišer – O. Drahorád (61. J. Drahorád), J. Novotný, Vlačiha, O. Novotný – Zoubek, Jan Krátký, Beneš, Baran – L. Müller, Tangl.

(kub)