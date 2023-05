Podruhé za sebou dali v zápase krajské I.A třídy jediný gól a podruhé za sebou odešli fotbalisté Polabanu Nymburk poraženi. Minulý týden padli v okresním derby na trávníku Lysé nad Labem, tentokrát dokonce doma. Domácí borci vedli brzy po gólu Vacíka, jenže hosté vyrovnali ještě do poločasu a rozhodující branku daly hostující Votice minutu před koncem.

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Čelákovice | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Polaban Nymburk – Votice 1:2

„Po úvodním tlaku a chybě hostí jsme dali první branku, na kterou dokázali hosté odpovědět po chvilce. My jsme v tu chvíli do zbytku poločasu na hřišti neexistovali. Do druhé půle jsme vstoupili lepším výkonem a lehce pozměněnou sestavou, vytvořili jsme si několik vyložených brankových příležitostí, ale nic jsme nedali. Při závěrečném tlaku nám dali hosté z brejku rozhodující gól,“ litoval po utkání jeden z dvojice nymburských trenérů Radek Hanuš. „Zahodili jsme čtyři vyložené šance. Je vidět oproti minulému týdnu pokrok ve hře, ale neumíme proměňovat tak velké příležitosti,“ dodal kouč Polabanu.

Branky: 8. Vacík – 28. Matoušek, 89. Říha. Poločas: 1:1.

Polaban Nymburk: Holešovský – Herčík, Drobný, M. Novotný (79. Šubrta), Jarschel (79. Vaníček), Kotek, Hrdlička (90. Daněk), Hoffmann, Hobík (46. Wiehl), Ruszó (74. Kukla), Vacík.