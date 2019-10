Vrdy – Sadská 1:5

Zápas se hrál ve vysokém nasazení a občas to bylo na hřišti trochu vyhrocené. „První poločas byl velmi vyrovnaný, ale soupeř nám daroval penaltu,“ uvedl k prvnímu poločasu utkání hráč Sadské Martin Havlík. „Na začátku druhého poločasu ještě druhou. Oba pokutové kopy jsme proměnili. Pak jsme se dostali pod tlak a chvíli jsme se trápili. Soupeř ale otevřel obranu a my jsme trestali z brejků. Zápas jsme dotáhli do vítězného konce,“ uvedl Havlík.

Branky: 54. Tomíšek (z PK) – 40. a 50. Vlasák (obě z PK), 64. Svoboda, 78. Plot, 90. Rusnak. ŽK: 4:3. Rozhodčí: Orálek, Diváci: 100. Poločas: 0:1.

AFK Sadská: Šaroch – Čemus (81. Brynych), Janiga, Havlík, Lukavec (89. Dvořák), Vlasák, T. Svoboda, Plot, Dudla (67. Čábelka) – Rusnak, Drobný.

Markéta Stiborová