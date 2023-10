Oba týmy hrály opatrně zezadu a snažily se o rychlé přečíslení. Jedno takové vyšlo hostům, kteří díky tomu nakonec vyhráli nejtěsnějším rozdílem. Do otevřené obrany vnikli Martínek s Novákem, prvně jmenovaný skvěle přihrál a Novák si tváří v tvář brankáři Bínovi poradil na výbornou. Ve druhém poločase domácí trefili tyč, na vyrovnání ale nedosáhli.

„Zápas probíhal v duchu derby a moc krásy bohužel nepobral. Přispěl k tomu i terén, který kvalitě hry neprospěl,“ načal hodnocení městského derby trenér Slovanu Poděbrady Jan Sekera. „Začátek utkání byl vyrovnaný, kdy jsme hrozili z několika pološancí, ale bohužel hosté se ujali vedení, kdy sehráli výborně akci dva jednoho po nedůrazu na útočné půli. Gól nás opařil a místo zvýšené aktivity se do poločasu nic nekonalo,“ podotkl k první půli Sekera. „O poločase si něco řekneme a ráz utkání se změnil, ale bohužel i ty nejvyloženější šance neproměníme. Šance na zvrat zápasu jsme měli, ale bohužel. Na gól se nadřeme a některé věci řešíme zbytečně složitě. Nebudu říkat, že by utkání slušela remíza, protože fotbal se hraje na góly. Soupeři sportovně gratulujeme. Musíme se z toho poučit a zvednout se. Sezona je dlouhá a může se stát spousta věcí. Tým pochválit nemohu, protože derby se hraje s jiným nasazením,“ byl zklamaný kouč Slovanu.

„Zápas se mi hodnotí špatně, nemám rád prohry a obzvláště s rivalem z Poděbrad,“ byl smutný kapitán domácího mužstva Jan Borovička. „Do zápasu jsme nastoupili moc přemotivovaní a první poločas byl od nás slabý. Do druhého poločasu jsme si něco řekli a hra se zlepšila, ale potřebujeme hodně šancí na gól a tentokrát to tam prostě nespadlo. Zápasu by slušela za náš lepší druhý poločas remíza. Jedeme dál. Příští týden máme Hlízov a tam musíme udělat body,“ řekl kapitán Slovanu.

„Bojovné utkání na těžkém terénu před sluěnou návštěvou a s dobře pískajícím rozhodčím. Do zápasu jsme dobře vstoupili, vyrovnali se soupeři v agresivitě a zároveň jsme měli několik zajímavých situací směrem dopředu. Postupem času nám soupeř začal dělat problémy pomocí rohů a dlouhých autů, ale žadné nebezpečné zakončení neměl. Gól jsme vstřelili po fantasticky vyřešeném brejku trojice Nykodým, Martínek a zakončující Novák,“ zhodnotil první poločas hrající trenér Bohemie Tomáš Kubánek. Ten už počvrté v sestavě chyběl. „Druhá půle už byla oboustranně nervózní se spoustou soubojů, faulů, ale všechno v rámci fair play. Domácí trefili tyč a při jedné standardce nás podržel brankář Tůma. Naopak nám střelu Nykodýma vyhlavičkoval stoper Štěpánek jako Martin Vitík na brankové čáře,“ popsal důležité momenty kouč hostí. „Jsme na sebe pyšní, šťastní a teď si to patřičně užijeme. V týdnu si možná i vyzvedneme klíč od města Poděbrad. Minuly týden jsem zmiňoval poctivost, zodpovědnost a obětavost, teď to platilo dvojnásob. Defenzivně jsme utkání zvládli fantasticky. Spokojen byl i náš největší kritik náš fanoušek pan Svatoň, což už o něčem vypovídá,“ vtipkoval dobře naložený Kubánek.

„Byli jme na Slovan výborně připraveni. Upravili jsme taktiku a odstoupili jsme trochu od svého stylu a hráli jsme jednodušeji. V tomhle si kluci v záloze a útoku skvělé poradili v soubojích se silnou obranou. Zápas byl hodně vyrovnaný, v defenzivě jsme byli trpěliví a organizovaní po celý zápas, a v útoku jsme určitě byli kvalitnější. A jen škoda, že jsme nepřidali další branku. Na celý tým jsem hrozně hrdý. Jak kluci v základní sestavě, tak kluci, co naskočí ze střídačky, naplno bojují a nechají na hřišti všechno. Každopádně máme před sebou hezký víkend,“ radoval se z výhry kapitán Bohemie Ondřej Hněvsa.

Branky: 35. Novák. Poločas: 0:1.

Slovan Poděbrady: Bína – Štěpánek, Ber (81. Zeman), Švára, Říha, Borovička, Saulich, Kořínek, Bernard, Šťastný (46. Kaiser), Koutský (85. Šulc).

Bohemia Poděbrady: Tůma – Uher (69. Vokatý), Svoboda, Martínek (90. Zumas), Nykodým, Hněvsa, Králík (59. Kalina), Pinkas, Novák (89. Suchánek), Havránek, Soukup.