Ostrá – Liblice 4:0

„Vítězství z kategorie povinných. Tentokrát jsme se rozjížděli trochu pomaleji a fotbalově nám to úplně nelepilo, ale jsem rád, že jsme nezačali zmatkovat a trpělivě jsme dál zkoušeli hrát náš fotbal. Ve druhé půli jsme si i chvíli vyzkoušeli, že když bráníme kompaktně v bloku, tak je to pro soupeře těžké,“ vyprávěl po zápase hrající trenér domácího celku Lukáš Dejl. „V obou poločasech jsme vstřelili dva góly. První dal po rohu Dozorec, druhý dotlačil očima za čáru Moudrý, třetí gól dal střelou z vápna Manhart, čtvrtý vsítil do poloprázdné brány Bíma a žádný gól jsme nedostali. Takže poměrně pohodlné, ale velmi důležité tři body,“ popsal důležité momenty Dejl.

Branky: 35. L. Dozorec, 40. Moudrý, 56. Manhart, 80. Bíma. Poločas: 2:0.