„Ačkoli to výsledkově vypadá na jednoznačné utkání, tak jsme se zápasem dost protrápili,“ přiznal trenér vítězného mužstva Jan Hlavatý. „Měli jsme zase problém složit tým, bez hráčů béčka bychom to ani neodehráli. Pět lidí máme mimo, teď dostal navíc červenou kartu Lukáš Hruška. Jsme v herní krizi, moc nám to nehraje, ale klukům patří dík za to, že to zvládli. Chtěl bych pochválit gólmana Shokodka, který pochytal všechny šance soupeře a také Křivánka, který nám k výhře pomohl hattrickem,“ komentoval zápas kouč Sokolče.

Branky: 6. a 45+1. z PK a 68. Křivánek. ČK: 76. Hůlka – 80. L. Hruška. Poločas: 0:2.

SK Sokoleč: Shokodko – Snop, Šťastný, L. Hruška, Půlpán, Skokan, Kozel, Dymeš (90+4. Čáp), Křivánek, Provazník (67. Šmejkal), Fink.