Čelákovice – Rejšice 1:0

„První půle byla hodně rozháraná, k vidění bylo hodně zkažených přihrávek. A bylo to bez výrazných šancí na obou stranách, oba týmy měly asi jen jeden náznak. Byl to průměrný fotbal,“ uvedl k utkání čelákovický sekretář Milan Šikl. „Ve druhém poločase jsme soupeře přitlačili, z naší strany přišlo zlepšení a zpřesnili jsme hru. Díky tomu přišly šance a podařilo se nám dát i jednu branku. Měli jsme i další šance. Pánek šel sám na brankáře, obešel ho, ale pak mířil jen do tyče. Je to zasloužené vítězství, které mohlo být výraznější,“ řekl sekretář Unionu.

Branka: 62. P. Homola. Rozhodčí: Remenec. ŽK: 2:2. ČK: 83. Zeman (Rejšice). Diváci: 80. Poločas: 0:0.

Union Čelákovice: Schlosser – Bílek, P. Homola, J. Homola, Arazim (85. Kolovecký) – Pikous, Pavel Bařina – Pánek (90. Náhlovský), Matějka, Filip (65. Vacek) – Dalekorej.

(kub)