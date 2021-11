Lhota - Lysá 0:2

Tak přece jen se dočkali. Trápící se Lysá získala za třináct kol jediný bod. Ve čtrnáctém kole si připsala hned tři. K výhře zavelel po půlhodině hry Shcneiberg. Na druhý gól se čekalo do samotného konce. V nastavení pojistil vítězství rychlonohý Tomáš Kříž.

„V první řadě jsem hrozně rád, že jsme konečně urvali tři body, čekali jsme na to sakra dlouho. A mohli jsme si zařvat vítězný pokřik,“ těšilo lyského hrajícího trenéra Matěje Brabce. „Za mě to bylo utkání o prvním gólu. A ten jsme vstřelili my. V závěru jsme vítězství pojistili. Zápas byl relativně vyrovnaný, domácí byli v křeči, my jsme těžili především z rychlých brejků a celkem dobře nám fungovala defenziva. A také jsme měli i trochu štěstí. Co se ale týče úrovně zápasu, bylo znát, že hraje poslední s předposledním. Navíc terén hodně ztěžoval kombinaci,“ dodal kouč vítězného cleku Matěj Brabec.

Branky: 32. Schneiberg, 90+3. T. Kříž. Poločas: 0:1.

Slovan Lysá: Rathouský – Krušinský (11. Pokorný), J. Kříž, Zoubek, Ježek, Forejt, O. Veselý (90. Růžička), O. Poborský, Schneiberg (69. Choura), Hanke (84. Brabec), T. Kříž.