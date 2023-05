Série bez porážky pokračuje, ta vítězná ale skončila. Fotbalisté Slovanu Poděbrady po čtyřech výhrách v krajské I.A třídě v řadě hráli doma bez branek s týmem Pšovky Mělník. Podle slov předsedy poděbradského klubu Michala Lovětínského to bylo klasické remízové utkání.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Býchory (3:0) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Slovan Poděbrady – Pšovka Mělník 0:0

„Byli jsme asi více na balonu, měli jsme ale jen asi tři takové vážnější šance. Jinak to bylo klasické remízové utkání,“ uvedl po utkání předseda poděbradského Slovanu Michal Lovětínský. „Hra se odehrávala především do vápna k vápnu, soupeř neměl snad žádnou vyloženou příležitost. A asi byl rád za bod. Pro nás je to ztráta, ale jinak jsou naše výkony stále na dobré vlně,“ přidal Michal Lovětínský.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Saulich (84. Bernard), Borovička, Šťastný, Štěpánek, Říha, Švára, Kafka (65. Pacovský), Mišák, Riesz (75. Šulc), Hron (75. Ber).