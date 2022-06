Kdo přišel na stadion později, neviděl úvodní trefu. Tu obstaral domácí Mišák. Hosté ale přispěchali s odpovědí záhy. Provazník neotálel, napřáhl a trefil se více než dobře. Za dalších jedenáct minut byli o krok vpřed pro změnu hosté. Gólman Hadvičák fauloval Kozla a následnou penaltu proměnil s naprostým přehledem Křivánek. Jenže ani odpověď domácích netrvala dlouho. Jen čtyři minuty. Nepřehlednou situaci rozluštil vyrovnávacím gólem obránce Ber.

„Výsledek je pro nás dobrý. My jsme měli asi o dvě nebo tři gólovky víc než soupeř. Myslím si, že kdybychom byli kompletní a hráli takhle dobře, tak bychom snad i vyhráli. Měli bychom větší individuální kvalitu,“ uvedl trenér poděbradského Slovanu Libor Pala. „Chyběl nám Jiráň, s ním by naše hra byla jiná. Asi jsou všichni spokojení, po většinu utkání jsme byli lepší a měli jsme i pár šancí navíc. Sestavu jsme lepili, takže v tomto složení musíme být za bod spokojeni,“ dodal Pala.

Kromě Jiráně, kterého trápí zraněný sval, nenastoupil ani zkušený Jaroslav Havrda. Ten je po operaci Achillovky.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

„Je to zklamání z naší strany. Musím pochválit Slovan, dobře do utkání vstoupil a hrál velice dobře. Jednoznačně ovládl první poločas, domácí nás předčili bojovností i aktivitou, v tom my jsme naopak zaostávali. Paradoxně byl ale v poločase stav dva dva. O přestávce jsme si něco řekli, pozměnili rozestavení. Byla tam i dvě nucená střídání, takže nám zase pomohli kluci z béčka. S tak úzkým kádrem, co teď máme, je to problém. Nezasloužili jsme si vyhrát, remíza je asi zasloužená. Slovan nás překvapil a my bereme bod všemi deseti,“ hodnotil utkání hostující kormidelník Jan Hlavatý.

Branky: 4. Mišák, 33. Ber – 18. Provazník, 29. z PK Křivánek. Poločas: 2:2.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Říha, Hran Ca, Ber, Riesz, Švára (46. Znamínko), Sekera (64. Šulc), Bernard (80. Lovětínský), Štěpánek, Mišák (64. Pacovský).

SK Sokoleč: Shokodko – Snop, Šťastný, Skokan, T. Svoboda, Kozel, Křivánek, Provazník (41. L. Hruška), Fink (64. Šmejkal), R. Hruška, Trumpus.