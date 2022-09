„Před zápasem měl trenér starosti, když nemohl počítat s několika nemocnými. Hlavně v obranné čtveřici zůstal jediný Mašek,“ vypočítával hráčské ztráty sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl. „Přesto se pro nás mohl zápas vyvíjet dobře, když již ve druhé minutě neproměnil Kovalov stoprocentní šanci. Ten mohl své zaváhání napravit, ale místo střely volil ještě přihrávku do ofsajdu. Iniciativu začali přebírat domácí a ve 20. minutě šli do vedení brankou z penalty po zákroku brankaře Schlosesera. Další branka přišla po pěti minutách po zaváhání naší obrany. Naděje nám svitla ve 36. minutě, kdy utekl Kovalov, obešel brankaře, který stačil jen míč srazit a to přímo k Brabcovi, který snížil. Bohužel jsme nedokázali snížení využít a ještě před přestávkou domácí přidali třetí trefu. Druhý poločas byl celkem vyrovnaný, na obou stranách bylo několik možností, ale skóre se již neměnilo. Skončila naše venkovní šňůra výher a můžeme jen doufat, že se vše otočí a budeme vyhrávat doma, neboť by bylo žádoucí rozšířit náš bodový zisk. Vždyť po první třetině máme na kontě pouhých šest bodíků,“ uvedl Milan Šikl.

Bohemia dala na Polabanu jen jednu penaltu ze dvou, i proto derby prohrála

Branky: 21. Pažout (z PK), 25. Keszeg, 36. Falta – 31. Brabec. Poločas: 3:1.

Čelákovice: Schlosser – Mašek, Jelínek, Nesládek, Kovalov (60. Filip), Braniš (76. Štrobl), Skuhravý, Dalekorej, Janák, Konečný, Brabec.