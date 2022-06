„Část hráčů by si divizi chtěla zahrát, část zase ne. To jsou spíš ti starší, kteří hráli vyšší soutěže. Vedení se proto rozhodlo akceptovat situaci a dál víc prosazovat svoje mladé hráče s pomocí zkušených, kteří jim tam budou pomáhat, aby pak bylo možné z ještě větší části sázet na vlastní hráče,“ dodává Kulhánek.

Ten spoléhal na místní odchovance už na podzim, kdy tým neprohrál jediné utkání. Krušnější chvíle potkaly mužstvo až na jaře. „Po prvním jarním mistráku jsme měli těžké období, kdy přišla zranění nejdůležitějších hráčů. V jednu chvíli to vypadalo bídně, ale vzali za to mladší velimští chlapci,“ popisuje Kulhánek.

Jako klíčový se nakonec ukázal přímý souboj s Dobrovici, která se na Velim v tabulce dlouho dotahovala. „Podařilo se nám vyhrát zápas v Dobrovici a od té doby se nám podařilo třikrát vyhrát, zatímco oni třikrát prohráli,“ vysvětluje Kulhánek.

I díky zaváhání přímého konkurenta tak Velim ovládla celý krajský přebor. „Obrovská spokojenost i proto, že se na tom podíleli mladí hráči, kteří se měli od starších učit a dokázali to v kritické situaci zvládnout. V některých zápasech to nebylo ono, ale pak přišly krizové situace a oni se semkli. Za to je musím pochválit, jsem spokojený, že to zvládli,“ usmívá se velimský trenér.

Podle jeho slov zatím oslavy proběhnout nestačily. Velimští se totiž o jistotě svého triumfu dozvěděli až v neděli, den po svém zápase, kdy hrála právě Dobrovice. „Připravená je lehčí oslava po nedělním zápase doma s Klíčany. Měl by se odehrát zápas, který chceme vyhrát. Pak se bude pokračovat na hřišti v menší oslavě. Největší oslava ale bude na konci sezony, kdy bude Velim slavit devadesát let klubu. Tam se spojí všechno dohromady,“ prozrazuje Kulhánek, pro kterého to bude zároveň loučení s týmem.

V příští sezoně už totiž Velim z pozice trenéra nepovede. „Bohužel pokračovat nebudu. Rozhodl jsem se skončit i ze zdravotních důvodů. Jsem po operaci kýly a budu mít celé léto rekonvalescenci. Chtěl bych si odpočinout, takže jsme se dohodli, že dál pokračovat nebudu,“ vysvětluje.

Pro ambiciózní klub ale vítězstvím v krajském přeboru sezona ani zdaleka nekončí. Pořád jsou v ohni další želízka. „Ještě máme jeden cíl. Pokusit se dostat B tým na první místo v okresním přeboru. Ještě budeme pracovat, abychom splnili všechny cíle,“ vyhlašuje Kulhánek.

