D. Bousov – Sokoleč 1:3

Dobře pro hostující tým, že se dvakrát trefil v prvním poločase kanonýr Ramšák. Sokoleč tak měla dvougólový polštář a to bylo rozhodující. Krátce po změně stran totiž dostal červenou kartu po dvou žlutých stoper Lukáš Hruška. A chvíli před koncem ho následoval druhý stoper Šťastný. Jenže to už hosté vedli o tři branky. Domácí proměnili penaltu, ale to byl poslední gólový zápis utkání.

„Byl to boj. A ve druhém poločase spíše válka o tři body. Pro nás velmi cenné tři body,“ zhluboka si oddechl trenér sokolečskéh mužstva Jan Hlavatý. „Musím ale uznat, že válka velmi férová. Náš soupeř z Dolního Bousova nás v určitých pasážích hry přehrával v nasazení a bojovnosti. Je až zarážející, že se pohybují v dolní polovině tabulky,“ zamyslel se Hlavatý. „Soupeře musím pochválit. Stejně tak ale chválím svoje válečníky za odbojavané utkání. Mrzí mě, že vzhledem k vývoji utkání a našim dvěma červeným kartám jsem nemohl vypustit do hry všechny náhradníky, aby dostali odpovídající počet odehraných minut,“ našel kaňku na vítězném střetnutí kouč Sokolče.

Branky: 84. Šolc (z PK) – 15. a 41. Ramšák, 79. Trumpus. ČK: 48. L. Hruška, 83. Šťastný (oba Sokoleč). Poločas: 0:2.

SK Sokoleč: Shokodko – Snop, Šťastný, R. Hruška, Skokan, Křivánek (90. Provazník), Javorek (90. Fink), Ramšák (54. T. Svoboda), Trumpus, L. Hruška, Kozel.