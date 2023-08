Kdo přišel na stadion Polabanu o chviličku později, neviděl úvodní branku. Tu dal už ve druhé minutě Vacík. Hosté byli zaskočeni a když se začali nadechovat, ztrestal je Vacík podruhé. A to mohli být hosté ještě rádi, že Hobík vzápětí nepotrestal hrubku Uhra. Další dvě branky padly po změně stran a obě opět do sítě Bohemie. Pojistku přidal Hobík, debakl Bohemie završil střídající Sladkovský.

„Myslím, že první poločas byl plně v naší režii až asi na dvě brejkové situace Poděbrad, které byly nebezpečné. Kdyby ale byl v poločase stav čtyři nula, asi by to nebylo překvapení, ale stav dva nula pořád dával Poděbradům nějakou naději,“ řekl k prvnímu poločasu utkání nový trenér Polabanu Nymburk Ondřej Murárik. „Bohužel poločasová přestávka nám spíše uškodila a kluci vypadli z tempa. Díky tomu byly Poděbrady více na míči, ale naštěstí jen po vápno. Po vystřídání se naše hra opět zvedla a přidali jsme další dva pěkné góly a další šance jsme neproměnili. Kluci si za výhrou šli od začátku a konečný stav čtyři nula je jim odměnou,“ uvedl po zápase kouč Polabanu Nymburk.

„Milník zápasu nastal hned v třetí minutě utkání, kdy jsme si dali polovlastní branku. To zapříčinilo, že jsme se dostali do herního marastu a předváděli pouze odlesk hry, které jsme schopni. Lidově řečeno nám to nelepilo a zlobila nás jakákoliv práce s míčem,“ zhodnotil krátce nepovedené derby zadák poděbradské Bohemie Jiří Voříšek. „Prohru je potřeba vzít s chladnou hlavou a maximálně využít tři domácí zápasy, které nás teď čekají,“ přidal kapitán poražených.

Branky: 3. a 22. Vacík, 79. Hobík, 88. Sladkovský. Poločas: 2:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Daněk, Kotek, Drobný, Herčík – Hobík (83. Filip), Hrdlička, M. Novotný (62. Hoffmann), Wiehl (62. Sladkovský) – Ruszó (73. Vaníček) – Vacík (73. Hájek).

Bohemia Poděbrady: Tůma – Uher (63. Schulz), Hněvsa, Kubánek, Voříšek (46. Vokatý) – Kalina (46. Křivský), Svoboda (63. Zumas), Havránek, Novák – Králík (79. Pinkas) - Martínek.