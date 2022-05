„Výsledek je jednoznačný. Kluci splnili to, co jsem od nich chtěl,“ uvedl po zápase trenér sokolečského mužstva Jan Hlavatý. „Rozhodnuto bylo po prvním poločase. Měli jsme problém, abychom vůbec složili zdravou jedenáctku, jediný na střídaná byl Dymeš, který šel do hry v poločase, ale zranil se a my jsme dohrávali v deseti. To je náš obrovský problém, který se nám nedaří vyřešit, současně hrálo i naše béčko,“ řekl Hlavatý. „Hráli jsme aktivně, do utkání jsme dobře vstoupili, vytvořili jsme si šance a ty jsme proměňovali. A naši střelci se činili. Kluci to dobře odpracovali. Teď nás čeká trio silných soupeřů, takže budeme mít pěkný závěr,“ podotkl k dalšímu programu lídra soutěže Hlavatý.

Jeho tým jede v sobotu dopoledne na Slovan Poděbrady, pak hostí Hlízov a v závěrečném kole jede na hřiště Pšovky Mělník.

Branky: 2., 28. a 44. Snop, 15., 24. a 62. Provazník, 38., 80., 83. a 87. z PK Křivánek, 60. Kozel – 57. Valeš, 81. Hrčka. Poločas: 6:0.

SK Sokoleč: Shokodko – Snop, Šťastný, Skokan, T. Svoboda, Kozel, Křivánek, Provazník, Fink, R. Hruška, Trumpus (46. Dymeš).