Semice – Luštěnice 0:1

Semice odehrály vyrovnaný souboj. „Bylo to vyrovnané domácí utkání. I když asi více gólových šancí měli hosté. Ale celý zápas se odehrál až do čtyřiadevadesáté minuty bez gólu. Bohužel jsme neubránili nulu, a to až v nastavení. Opět žádné body nezůstaly doma,“ komentoval prohrané utkání vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Byl to vyrovnaný zápas. Soupeř se více tlačil do brány. Ale jinak výrazné šance v utkání nebyly. Rozhodl gól v nastavení,“ shrnul Čepelka.

Branky: 94. Lasák. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Stumpf. Diváci: 80. Poločas: 0:0.

AFK Sokol Semice: Zemánek – Bříza, Kavka, Novák, Brynych (46. Houška), Koštíř (79. Hylmar), Cáska, Švarc, Šimek, Vavřík (88. Langer), Jareš (91. Kůrka).

Markéta Stiborová