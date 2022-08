„Před zápasem jsem chtěl víc, ale vzhledem k průběhu zápasu bod beru. A myslím, že je zasloužený,“ řekl po okresním derby hrající trenér lyského mužstva Matěj Brabec, který tentokrát do hry nezasáhl. „První půli jsme trošku prospali, byli málo aktivní a agresivní a soupeř toho zaslouženě využil. Druhou půli jsme se zvedli a dokázali alespoň srovnat,“ vyprávěl Brabec.

Drželi jsme krok, ale propadli jsme v koncovce, litoval čelákovický Šikl

„Utkání v Lysé bývá boj. A to se opět potvrdilo,“ hlesl po okresním derby poděbradský obránce Jiří Voříšek. „První poločas jsme to byly my, kdo diktoval tempo zápasu a byl častěji na balonu. Dominanci jsme přetavili pouze do jednobrankového vedení. Ve druhém poločase to už bylo o poznání vyrovnanější a domácí srovnali po ojedinělé avšak pohledné akci. V závěru jsme mohli skórovat, ale gól ze hry nám tentokrát nebyl přán,“ hodnotil utkání Voříšek.

Branky: 77. Hanke - 31. Peterka (z PK). Poločas: 0:1.

Lysá n. L.: Rathouský – J. Kříž (73. Pokorný), Müller, Švorba, Schneiberg, Choura (46. Janda), L. Novák, Veselý, Hanke (81. Kodeš), Ryšánek (89. Vránek), T. Kříž (46. D. Novák).

Bohemia Poděbrady: Málek – Voříšek, Uher, Králík, Martínek (62. Hoznauer), Hněvsa, Peterka, Novák, Havránek, Soukup (72. Schulz), Kalina (86. Křivský).