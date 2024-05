Fotbal šel stranou, tábory obou mužstev se dohodly na předčasném ukončení zápasu. Nebylo se čemu divit, na hřiště musela dorazit záchranka.

„Přišla nešťastná 58. minuta, kdy v souboji o míč došlo k vážnému zranění našeho hráče, a po dohodě mezi oběma týmy bylo utkání ukončeno. Z tohoto hlediska se utkání hodnotí velice špatně, v tu dobu šel fotbal stranou,“ popsal inkriminovaný moment vedoucí mužstva Ostré Josef Červinka. „Přejeme tímto Filipovi, aby mu vše dobře dopadlo. Utkání se s největší pravděpodobností bude opakovat 5. června,“ řekl Červinka, který ještě zhodnotil odehranou část utkání. „V prvním poločase se hrál otevřený fotbal z obou stran, hosté měli velkou šanci, když hostující Kamlach přehodil našeho brankáře a míč skončil na tyči. Nám se podařilo na konci poločasu jít do vedení z pokutového kopu, kdy se nemýlil Chramosta. Hned zkraje druhého poločasu hosté srovnali stav utkání, kdy využili naší rozhozené obrany. Poté jsme si vytvořili ještě jednu šanci, bohužel Kratochvíl trefil pouze tyč hostující branky,“ přidal funkcionář klubu z Ostré.

„Došlo ke srážce dvou hráčů. Došlo na ošklivou zlomeninu a domácí už nechtěli v zápase pokračovat. My jsme s tím souhlasili,“ uvedl vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Fakt to nebyl vůbec hezký pohled. Šlo o nezaviněný střet v souboji o míč a takhle špatně do dopadlo. Všichni z toho byli otřesení,“ nebylo do řeči Čepelkovi.

Před dvěma týmy došlo v Ostré na inzultaci velimským Hrabalem. Utkání bylo těsně po poločase ukončeno a následně kontumováno ve prospěch Ostré. Velimský klub musí zaplatit pokutu dvacet tisíc korun a hostující stoper dostal stopku na šest měsíců.